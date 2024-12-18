Будівництво Подільського мосту: Прокуратура просить суд визнати недійсним договір з генпідрядником

Столична прокуратура через суд просить визнати недійсним генеральний підряд на будівництво Подільського мосту, вартість якого з 2017 року зросла удвічі – до 8,7 млрд грн.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави під час проведення будівництва Подільського мостового переходу через ріку Дніпро у Києві", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлено, що у квітні 2017 року КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватне товариство уклали договір генпідряду на будівництво Подільського мосту на понад 4,3 млрд грн.

Водночас протягом 6 років сторонами укладались додаткові угоди, якими збільшувався строк виконання договору та його ціна. Станом на грудень 2024 року за договором сплачено понад 8,7 млрд грн.

Крім того, Антимонопольний комітет України виявив, що двоє учасників тендеру на проведення будівництва (зокрема і переможець) ще у 2017 році узгоджували свої дії. Так, учасники тендеру користувались однією IP-адресою та одним пристроєм, комунікували між собою, залучали одну й ту саму уповноважену особу.

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Тож, АМКУ дійшов висновку, що товариства, які брали участь у тендері, мають спільні інтереси та взаємозв’язки. Ці компанії у 2022-2023 роках намагались оскаржити рішення Комітету в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні цих вимог.

"Зважаючи на всі ці факти та необхідність добудови мосту, що і надалі вимагатиме видатків з бюджету, Подільською окружною прокуратурою міста Києва подано до Господарського суду позов про визнання недійсним договору генпідряду між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватним товариством, що будує міст з 2017 року", – наголосили в прокуратурі.

Наразі Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

Раніше заступнику директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" повідомили про підозру у службовій недбалості, що потягла за собою збитки у 3,5 млн грн під час будівництва Польського мосту.

Як повідомлялося, з 1 грудня у Києві відкрили рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.