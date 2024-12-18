Російський олігарх Дерипаска не зміг позбутися санкцій Євросоюзу через суд

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі відхилив позов російського мільярдера Олега Дерипаски про скасування санкцій ЄС щодо нього.

Про це пише DW.

Усі три апеляції були відхилені за всіма пунктами, включно з вимогою Дерипаски компенсувати йому моральні збитки від санкцій виплатою суми в один мільйон євро.

Санкції проти Дерипаски було запроваджено після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України – у квітні 2022 року.

Дерипаска оскаржив це рішення в листопаді 2022 року. Доводи захисту мільярдера зводилися до того, що Рада ЄС припустилася "очевидної помилки" в оцінці причин для введення обмежувальних заходів, а також порушила "право на ефективний судовий захист" та "принцип пропорційності та основних прав".

У 2024 році Дерипаска потрапив під санкції за обхід попередніх санкцій та матеріальну підтримку російського уряду.

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Крім того, Дерипаска наполягав на стягненні з Ради ЄС 1 млн євро як "нематеріальні збитки", які він зазнав. Відхиливши позов олігарха, суд у Люксембурзі зобов'язав Дерипаску виплатити всі судові витрати, зокрема Ради ЄС.

У 2022 році Апеляційний суд США зі столичного округу Колумбія відмовив Дерипасці у знятті санкцій, які були введені проти нього через "втручання Росії у вибори президента 2016 року". Тоді суд наголосив, що "немає жодних доказів" того, що уряд США вводив проти бізнесмена обмежувальні заходи "з надуманих причин".

У липні 2024 року Дерипаска заявив, що західні санкції, введені проти Росії після початку війни з Україною, набули "тотального характеру" й закликав торгувати з країнами Африки.

Хто такий Дерипаска

Олег Дерипаска – російський бізнесмен, належить до близького кола президента РФ Путіна. Олігарх є засновником компаній з виробництва алюмінію "Русал", "Базовий елемент" та "Ен+Груп".

У лютому СБУ повідомила про підозру Дерипасці й затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".

За даними The Financial Times, Дерипаска відмивав кошти для Владіміра Путіна, за це США у 2018 році наклали на нього санкції.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, в тому числі "Миколаївський глиноземний завод", який забезпечував 20% виробництва глинозему компанії.

"Русал" також втратив канал постачання глинозему з Австралії. Ця країна в березні оголосила заборону на експорт до РФ глинозему та алюмінієвих руд. В Австралії "Русал" володів часткою 20% у підприємстві Queensland Alumina, де основним акціонером є Rio Tinto. "Русал" у звітності за 2021 рік відображав виробництво глинозему на цьому активі в 742 тис. тонн (9% від загального виробництва компанії).

Внаслідок цього Росія розпочала закупівлю глинозему з Китаю, Індії та Казахстану. Однак проблеми з постачанням та зростання цін призвели до збільшення витрат "РусАлу" на придбання глинозему у 2022 році у 2,5 раза – до $1,8 млрд. Внаслідок цього собівартість тонни алюмінію зросла на 31,8% – до $2325.

За рахунок будівництва нового глиноземного заводу компанія розраховує забезпечити до 60% своєї потреби у цій сировині та знизити її собівартість. Остаточну вартість проекту буде визначено після затвердження проєктно-кошторисної документації.