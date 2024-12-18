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Послугою "єМалятко" за чотири роки скористалося понад 600 тисяч українських родин

Послугою

Понад 600 тис. українських родин за чотири роки скористалися послугою "єМалятко".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, найчастіше послугою користувалися в Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.

Федоров нагадав, що сервіс об'єднує 9 послуг для народження дитини, так,  замість 11 установ діє один портал, замість 30 годин – 42 хвилини (+ одна доба на опрацювання), а замість 37 паперових форм необхідна лише одна заява.

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Щоб мати можливість скористатися послугою "єМалятко", потрібно отримати медичний висновок про народження дитини – саме він є точкою входу до сервісу.

Отримати комплексну послугу єМалятко можна на порталі "Дія" або офлайн у відділі ДРАЦС, через ЦНАП та закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу під час пологів.

У липні цього року повідомлялося, що сім'ї з новонародженими дітьми для своєчасного отримання державної грошової допомоги "Пакунок малюка" мають відкрити спеціальний банківський рахунок.

Автор: 

діти (138) Федоров Михайло (255) електронні послуги (91) Дія (623) єМалятко (2)


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