Активи "Сбєрбанку" на 3 мільярди викупила фірма росіянки з офісу ексдружини зрадника Деркача, – "Схеми"

Переможцем аукціону Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з продажу активів "дочок" російських банків в Україні оціночною вартістю 3 мільярди гривень всупереч забороні виявилася компанія, зареєстрована на громадянку РФ.

Своє російське громадянство власниця фірми, яка перемогла в аукціоні, приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське, з'ясували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

"Це суперечить цілій низці заборон, запроваджених владою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, Кабінет Міністрів забороняє громадянам РФ та їх компаніям стягувати борги з українців, Національний банк – управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів – брати в них участь", – вказують автори розслідування.

Йдеться про аукціон Фонду гарантування вкладів з продажу пулу активів трьох ліквідованих банків, до якого увійшла нерухомість та права вимог за кредитами на 2,8 млрд грн. На 90% пул складався з активів російського "Сбербанку" (перейменованого у "МР Банк"). Ще невелика частка активів у пулі – російського "Промінвестбанку" та українського "Мегабанку".

Найбільший серед виставлених на продаж активів – вартістю 2,3 мільярда гривень – це борг за кредитом, який ще у 2011 році "МР Банк" надав футбольному клубу "Чорноморець" одеського бізнесмена Леоніда Клімова. Згодом поручителем за цією позикою стало афілійоване із ним же акціонерне товариство "Ринок Маліновський".

Окрім цього, в пул проданих Фондом активів входила й безпосередньо нерухомість. Зокрема, в Сумах та Одесі. В Одесі це, наприклад, торговельний центр "Маліновський" площею 8 тис. кв. м, які оцінили у 228 мільйонів гривень. Серед активів у Сумах – магазини, стоматологічний кабінет, аптека та інша комерційна нерухомість на понад 18 мільйонів гривень.

Увесь цей пул на аукціоні за 124 мільйона гривень придбала фірма "Спектрум Ессетс". За даними в українських реєстрах, вона належить американській фірмі Spectrum UA Credit LLC, а її кінцевою бенефіціарною власницею вказана громадянка США Марина Євсєєва. Втім, журналісти встановили, що Євсєєва має ще одне громадянство – Російської Федерації і регулярно їздить до РФ вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, фірма "Спектрум Ессетс" зареєстрована в офісі у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці РФ Оксані Тереховій. Це – колишня дружина екснародного депутата Андрія Деркача, якого Служба безпеки України підозрює у держзраді.

Деркач втік до Росії у 2022 році, а нещодавно він увійшов до комітету безпеки Ради федерації РФ. Його колишня дружина Терехова нині теж мешкає у Росії, свідчать дані про її внутрішні перельоти між російськими містами.

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Від березня 2022 року участь в державних торгах компаніям, що повʼязані з Росією, прямо заборонена регламентом проведення таких аукціонів, укладеним Фондом гарантування вкладів. Але своє російське громадянство від українських контролюючих органів Марина Євсєєва приховала, встановили журналісти. Її фірма подала лист-запевнення, що компанія і її власниця не пов'язана з Росією.

Листа підписала директорка "Спектрум Ессетс" Неля Воєвчик, нині вона запевняє, що про російське громадянство власниці компанії нічного не знала.

У Prozorro Sale відповіли, що не мають повноважень перевіряти учасників торгів на предмет звʼязків із країною-агресором. У свою чергу у Фонді гарантування вкладів повідомили, що при перевірці спиралися на дані публічного реєстру юридичних осіб, де зазначено, що Марина Євсєєва є громадянкою США. У Нацбанку також повідомили, що про громадянство РФ Євсєєвої дотепер не знали.

При цьому керує своїми бізнесами Євсєєва не одна. Як зʼясували "Схеми", управителем її американської компанії Spectrum UA Credit LLC – є Михайло Трубчік. Він народився в Білорусі та досі зберігає громадянство цієї країни, паралельно маючи паспорт США.

У липні 2020 року, Служба безпеки України заборонила Михайлу Трубчіку в’їзд до України на три роки, запідозривши його у тому, що він – представник "глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ, які використовують в своїй розвіддіяльності документи прикриття громадян США". Але влітку 2021 року Окружний адміністративний суд Києва цю заборону скасував.

Крім компанії Марини Євсєєвої, Трубчік керує й американською фірмою її чоловіка, яка теж має інтереси в Україні. Йдеться про Allrise Capital Inc, співвласником якої є Володимир Євсєєв, який також досі має громадянство РФ.

Компанія зареєстрована в Каліфорнії, США і спеціалізується на придбанні, розвитку та управлінні нерухомістю, а також на інвестиціях у приватний капітал та венчурні проєкти. У 2020 році Allrise Capital купила на аукціоні Фонду гарантування стадіон футбольного клубу "Чорноморець" Леоніда Клімова в Одесі.