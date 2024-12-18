Спецслужби підтвердили російське громадянство бізнесмена Кропачова, – Нацбанк (оновлено)

Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" і ТОВ "ФК "Фінуніверсал" та їх власників через приховані зв’язки з РФ.

Відповідні рішення НБУ ухвалив 16 грудня, повідомляється на сайті регулятора.

"Національний банк отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" Мурахвера Дмитра Семеновича податкового резидентства російської федерації та наявності у власника істотної участі ТОВ "ФК "Фінуніверсал" Кропачова Віталія Валерійовича громадянства російської федерації", – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що це наявність у власників громадянства або податкового резидентства РФ є ознакою небездоганної ділової репутації як для них, так і для належних їм фінансових компаній.

Водночас ці фінансові компанії надавали Нацбанку недостовірну інформацію про те, що їх власники істотної участі не мають громадянства та/або податкового резидентства РФ, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.

"Національний банк надалі здійснюватиме щодо ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" та ТОВ "ФК "Фінуніверсал" дії, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною", – додали у Нацбанку.

Після публікації цієї новини на адресу редакції надішло звернення за підписом Віталія Кропачова, у якому він заперечує наявність у нього громадянства РФ.

"Я категорично заперечую щодо наявності в мене громадянства російської федерації та повідомляю, що я, Кропачов Віталій Валерійович є виключно громадянином України, ніколи не мав та не маю на сьогоднішній день громадянства російської федерації чи будь-якої іншої держави", – стверджує бізнесмен.

Як повідомлялося, раніше Національний банк визнав небездоганною репутацію власників мікрокредитних організацій ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит" Наталі Манучарової та Андрія Манучарова. Це трапилося після того, як журналісти з'ясували, що Манучарови у 2014 році отримали громадянство РФ та активно підтримують окупаційні російські війська.

Хто такий Віталій Кропачов

Як повідомлялося, у травні ДБР та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова. За даними слідства, через своє підприємство та чиновників Міністерства енергетики та Податкової служби він завдав шкоди державі на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері. Наразі він перебуває під вартою.

Віталій Кропачов – уродженець міста Торез Донецької області. Він володіє компанією "Укрдонінвест" (вугільний бізнес та видобуток газу). У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей України, а у 2017 – шахту "Краснолиманська".

Має активи в машинобудівній, будівельній, транспортній галузях. Також володіє медіаактивами: у 2019 році купив телеканали "Інфо 24", ТВі та "Погода", а в грудні 2021 року – компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн", що відповідно до ліцензії має змогу транслювати 12 програм.

Улітку 2022 року Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023 році викупив деякі активи заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne і запустив телеканал Ukraine World News.