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Новини
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До меморандуму про обмеження переказів приєдналися ще 25 банків. Хто увійшов до списку?

переводы,платежи

До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 українські банки та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації українських банків за результатами зустрічі з топменеджментом провідних банків та фінансових компаній, де обговорювалася протидія "дроп-схемам".

Зокрема, серед фінустанов, які долучилися до Меморандуму:

  • АТ "Укрексімбанк",
  • АБ "Укргазбанк",
  • АТ "Кристалбанк",
  • АТ "КБ "Глобус",
  • ПАТ "МТБ Банк",
  • АТ "АБ "Радабанк",
  • АТ "Ідея Банк",
  • АТ "Альтбанк",
  • АТ "Банк Альянс",
  • АТ "ЄПБ",
  • АБ "Кліринговий дім",
  • АТ "Полікомбанк",
  • АТ "Банк Траст-Капітал",
  • АТ "Український банк реконструкції та розвитку",
  • АТ "Оксі Банк",
  • АТ "Перший інвестиційний банк",
  • АТ "Агропросперіс Банк",
  • ТОВ "НоваПей" (NovaPay),
  • АТ "ПроКредит Банк",
  • АТ "Комінбанк"
  • АТ "Правекс Банк",
  • ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay),
  • АТ "Банк "Український капітал",
  • АТ "Сенс Банк",
  • АТ "Скай-Банк".

Учасники зустрічі погодилися, що головним завданням є унеможливлення використання платіжної інфраструктури для схем "дропів", а також посилення комунікації із клієнтами щодо необхідності документального підтвердження джерел доходів.

"Важливим кроком є розробка єдиного централізованого реєстру сумнівних клієнтів, що дозволить банкам та фінансовим компаніям обмінюватися інформацією та підвищить ефективність фінансового моніторингу", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 грудня державні "Приватбанк" і "Ощадбанк", а також "Універсалбанк" (monobank) і "Райффайзен Банк", на які на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

Документ передбачає посилення обмежень на операції клієнтів банків. Зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, становитиме 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Крім того, посилюються вимоги до перевірки ФОПів.

Детальніше про те, навіщо банкам додаткові ліміти й що це значить для клієнтів, читайте а нашому матеріалі: "Банки вводять нові обмеження на перекази клієнтів і посилюють контроль за ФОП. Навіщо?"

Автор: 

банки (6956) Меморандум (101) платежі (324)


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Топ коментарі
+4
Раніше не було гіршого прокляття за "Щоб ти жив в єпоху змін!", зараз воно трансформувалося у "Щоб ти жив та подох на території пілотного експерименту світового лівацького зговору по закріпаченню населення всієї Землі".
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18.12.2024 19:22
+2
Пргавільной дарогой ідьотє, дарагіє таваріщі!
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18.12.2024 19:03
+1
Сначала банки перекроют воздух клиентам а потом здохнут сами,во время войны в финансовой сфере даже чихать громко опасно.
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18.12.2024 20:19
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Пргавільной дарогой ідьотє, дарагіє таваріщі!
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18.12.2024 19:03 Відповісти
Раніше не було гіршого прокляття за "Щоб ти жив в єпоху змін!", зараз воно трансформувалося у "Щоб ти жив та подох на території пілотного експерименту світового лівацького зговору по закріпаченню населення всієї Землі".
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18.12.2024 19:22 Відповісти
Збільшити податки цим лихварям до 90%
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18.12.2024 19:45 Відповісти
Сначала банки перекроют воздух клиентам а потом здохнут сами,во время войны в финансовой сфере даже чихать громко опасно.
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18.12.2024 20:19 Відповісти
У нас сама демократична у Європі система переказів. Не тре ля-ля !!
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18.12.2024 21:01 Відповісти
але я бачу в зеленодупих потенціал і це профукати...
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19.12.2024 10:57 Відповісти
Якщо у ЄС ідемо , то треба буде узгоджувати. але не факт, що усе буде однаково.
У ЄС валюта євро. У Польщі - злотий.
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19.12.2024 12:43 Відповісти
Зверху 4 негативних поста. Чому ? Чуваки ви проти зловживань у банківській сфері ?
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18.12.2024 20:56 Відповісти
Ви справді вірите, що мова про боротьбу зі зловживаннями в банківській сфері?!
...підвищить ефективність фінансового моніторингу", - сказано в повідомленні. Джерело: https://biz.censor.net/n3525817
Абсолютна більшість користувачів карток нічим в банківській сфері не зловживає.
Якщо хтось це і робить, то це самі банки та люди, що за ними стоять.
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19.12.2024 11:31 Відповісти
Якби не було проблеми, не збирали б меморандуму. Мова про ухилянтів від оподаткування.
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19.12.2024 12:44 Відповісти
Ваше твердження так само вірне, як і "якби не був винен, то не сидів би"...
Справа не в тому, що немає проблеми, а в тому, як саме її вирішують.
В даному випадку-за чий рахунок.
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19.12.2024 12:59 Відповісти
За чий рахунок у даному випадку ? Більшість власників рахунків у банках і карт на руках, щоденно (щомісячно, щонеділі) ганяють туди-сюди по 400 тис. грн ?
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21.12.2024 14:40 Відповісти
ТАК ПРИЄДНАЙТИ ЇХ ДО БУДАПЕШТСЬКОГО !)
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19.12.2024 06:08 Відповісти
Ще один меморандум, ще більше контролю… цікаво, чи допоможе це реально поліпшити ситуацію, чи просто чергова форма бюрократії
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19.12.2024 13:53 Відповісти
У тему вникли, чи просто емоційно реагуєте на будь-що ??
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21.12.2024 14:41 Відповісти

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