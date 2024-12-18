До меморандуму про обмеження переказів приєдналися ще 25 банків. Хто увійшов до списку?

До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 українські банки та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації українських банків за результатами зустрічі з топменеджментом провідних банків та фінансових компаній, де обговорювалася протидія "дроп-схемам".

Зокрема, серед фінустанов, які долучилися до Меморандуму:

АТ "Укрексімбанк",

АБ "Укргазбанк",

АТ "Кристалбанк",

АТ "КБ "Глобус",

ПАТ "МТБ Банк",

АТ "АБ "Радабанк",

АТ "Ідея Банк",

АТ "Альтбанк",

АТ "Банк Альянс",

АТ "ЄПБ",

АБ "Кліринговий дім",

АТ "Полікомбанк",

АТ "Банк Траст-Капітал",

АТ "Український банк реконструкції та розвитку",

АТ "Оксі Банк",

АТ "Перший інвестиційний банк",

АТ "Агропросперіс Банк",

ТОВ "НоваПей" (NovaPay),

АТ "ПроКредит Банк",

АТ "Комінбанк"

АТ "Правекс Банк",

ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay),

АТ "Банк "Український капітал",

АТ "Сенс Банк",

АТ "Скай-Банк".

Учасники зустрічі погодилися, що головним завданням є унеможливлення використання платіжної інфраструктури для схем "дропів", а також посилення комунікації із клієнтами щодо необхідності документального підтвердження джерел доходів.

"Важливим кроком є розробка єдиного централізованого реєстру сумнівних клієнтів, що дозволить банкам та фінансовим компаніям обмінюватися інформацією та підвищить ефективність фінансового моніторингу", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 грудня державні "Приватбанк" і "Ощадбанк", а також "Універсалбанк" (monobank) і "Райффайзен Банк", на які на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

Документ передбачає посилення обмежень на операції клієнтів банків. Зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, становитиме 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Крім того, посилюються вимоги до перевірки ФОПів.

Детальніше про те, навіщо банкам додаткові ліміти й що це значить для клієнтів, читайте а нашому матеріалі: "Банки вводять нові обмеження на перекази клієнтів і посилюють контроль за ФОП. Навіщо?"