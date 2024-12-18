"Укрзалізниця" призначила двоповерховий потяг із Києва до Львова на свята

"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд із Києва до Львова на Різдво та Новорічні свята.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Поїзд №777/778 відправлятиметься з Києва 24, 26, 27 грудня, 2 та 8 січня о 06:51 та прибуватиме до Львова о 13:23.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті самі дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 20:10.

На маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Квитки вже в доступні для продажу в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті, в чат-ботах та касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів на період різдвяно-новорічних свят.

Із 13 грудня стартував продаж квитків на новий прямий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Він починає курсувати щодня, починаючи з 15 грудня.

Також "Укрзалізниця" із 15 грудня запустила 10 нових внутрішніх поїздів, зокрема, 5 із них курсуватимуть до Карпат.