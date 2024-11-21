"Укрзалізниця" в грудні готує п’ять нових поїздів у Карпати
АТ "Укрзалізниця" із 15 грудня запускає десять нових внутрішніх поїздів, зокрема, п’ятьіз них курсуватимуть до Карпат.
Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Forbes. Водночас рух ще 38 поїздів буде прискорено.
За даними УЗ, зʼявиться новий внутрішній рейс Дніпро-Рахів. Очікується, що це сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів які подорожують з Придніпровʼя до Львова та Карпат.
У планах також запуск рейсу Кривий Ріг – Ясіня, який має покращити трнаспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними напрямками в Карпатах (Яремче, Татрів-Буковль, Ворохта та Ясіня).
Новий маршрут Полтава, Кременчук – Ужгород, має додатково поєднати Полтавщину із Закарпаттям.
Водночас у поїзді Київ – Солотвино оптимізація рухомого складу дозволить збільшити кількість місць на понад 50%.
Новий щоденний потяг Ковель – Рахів дозволить мешканцям Волині та Рівненщини подорожувати до рекреаційних обʼєктів Карпат.
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Поїзд Чернігів – Рахів курсуватиме через день, це сполучення вперше поєднає Чернігівщину з Яремчанщиною та Рахівщиною.
Також оновлений рейкобус PESA вже готується вирушити за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта.
Нове сполучення Харків – Чернівці надасть можливість дістатись Буковини (узгоджена пересадка по Івано-Франківську до Яремче та Ворохти).
Очікується також запуск нового сполучення Харків – Черкаси, а ще експресу між Харковом та Дніпром.
Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" призначає другу пару поїздів на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями.
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