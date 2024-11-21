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Новини
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"Укрзалізниця" в грудні готує п’ять нових поїздів у Карпати

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АТ "Укрзалізниця" із 15 грудня запускає десять нових внутрішніх поїздів, зокрема, п’ятьіз них курсуватимуть до Карпат.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Forbes. Водночас рух ще 38 поїздів буде прискорено.

За даними УЗ, зʼявиться новий внутрішній рейс Дніпро-Рахів. Очікується, що це сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів які подорожують з Придніпровʼя до Львова та Карпат.

У планах також запуск рейсу Кривий Ріг – Ясіня, який має покращити трнаспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними напрямками в Карпатах (Яремче, Татрів-Буковль, Ворохта та Ясіня).

Новий маршрут Полтава, Кременчук – Ужгород, має додатково поєднати Полтавщину із Закарпаттям.

Водночас у поїзді Київ – Солотвино оптимізація рухомого складу дозволить збільшити кількість місць на понад 50%.

Новий щоденний потяг Ковель – Рахів дозволить мешканцям Волині та Рівненщини подорожувати до рекреаційних обʼєктів Карпат.

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Поїзд Чернігів – Рахів курсуватиме через день, це сполучення вперше поєднає Чернігівщину з Яремчанщиною та Рахівщиною.

Також оновлений рейкобус PESA вже готується вирушити за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта.

Нове сполучення Харків – Чернівці надасть можливість дістатись Буковини (узгоджена пересадка по Івано-Франківську до Яремче та Ворохти).

Очікується також запуск нового сполучення Харків – Черкаси, а ще експресу між Харковом та Дніпром.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" призначає другу пару поїздів на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями.

Автор: 

Карпати (61) потяг (1293) Укрзалізниця (4762)


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Топ коментарі
+12
На Часів-Яр щось буде ходити ?!
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21.11.2024 14:46
+8
О, та то є гуд!
Але якось слабувато! Запускайте вже вертолітні лінії.
Нарід же потужно єднається. Будуть лижами кацапам і місцевим мародерам очі штрикати.

Нарід же збіднів. Нема грошей картоплину купити, борщ здорожчав. Але тягти сраку у Буковель - то наше фсьо. Гуляй, рваніна!
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21.11.2024 14:45
+5
буває і таке, то тягнеш с*раку з лижами в Буковель, а з'являєшся - в Омані..
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21.11.2024 15:01
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О, та то є гуд!
Але якось слабувато! Запускайте вже вертолітні лінії.
Нарід же потужно єднається. Будуть лижами кацапам і місцевим мародерам очі штрикати.

Нарід же збіднів. Нема грошей картоплину купити, борщ здорожчав. Але тягти сраку у Буковель - то наше фсьо. Гуляй, рваніна!
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21.11.2024 14:45 Відповісти
буває і таке, то тягнеш с*раку з лижами в Буковель, а з'являєшся - в Омані..
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21.11.2024 15:01 Відповісти
На Часів-Яр щось буде ходити ?!
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21.11.2024 14:46 Відповісти
Мафіозі Бєня каломойський не має втрачати прибутки навіть під час кривавої війни.
Його підшефний йому це забезпечить.

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21.11.2024 14:50 Відповісти
дешевше жінку з дітьми відправити на кіпр на два тижні, чим в Буковель.
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21.11.2024 14:50 Відповісти
А провідниками у них будуть співробітники тцк?
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21.11.2024 15:06 Відповісти
🔥🔥🔥
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21.11.2024 15:26 Відповісти
Настає золотий час для ТЦК?
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21.11.2024 15:24 Відповісти
Спонсор двіжухі - ужгороське ТЦК.
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21.11.2024 16:40 Відповісти

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