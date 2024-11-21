"Укрзалізниця" з 15 грудня запускає прямий поїзд з Києва до Будапешта
Із 15 грудня "Укрзалізниця" запускає прямий щоденний поїзд сполученням Київ – Будапешт. Це вже 20 міжнародний поїзд для компанії.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Поїзд №9/10 Київ – Будапешт курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).
"Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом," – прокоментував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
За розкладом відправлення поїзда з Києва очікується о 10:16, прибуття до Будапешта – о 06:00. У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.
Вартість квитка у купейному вагоні становитиме орієнтовно 3 000 грн.
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Зазначається, що розклад складено так, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку Відня (подорож триватиме менше трьох годин), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн.
Час очікування між пересадками становить не більше двох годин.
Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" призначає другу пару поїздів на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями.
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