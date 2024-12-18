Луцьк оголосив тендер на закупівлю тролейбусів за кошти ЄІБ

Луцьк оголосив тендер на закупівлю тролейбусів коштом Європейського інвестиційного банку. Відповідне оголошення було опубліковано на європейському порталі закупівель Tenders Electronic Daily (TED).

Про це пише галузеве видання Alltransua.

Зокрема, планують закупити тролейбуси довжиною 12 м на загальну суму в 6,33 млн євро.

Закупівля передбачає придбання як звичайних тролейбусів, так і тролейбусів з автономним ходом на 20 км, втім співвідношення машин різних комплектацій наразі не відоме.

Луцьк уже вдруге візьме участь в програмах оновлення рухомого складу міжнародних фінансових організацій. Так, у 2020-2022 роках місто придбало 29 тролейбусів "Богдан" Т701 на суму 4,36 млн євро.

Міськрада Луцька анонсувала закупівлю 30 нових тролейбусів у листопаді 2023 року.

Заявки приймають до 14 лютого 2025 року.

Тролейбуси – основний вид громадського транспорту Луцька, у місті функціонує дев'ять тролейбусних маршрутів, довжина тролейбусної мережі становить 109 км.

У липні повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк вирішив збільшити обсяг фінансування проєкту "Київський міський електротранспорт" зі 100 млн євро до 300 млн євро.

Як повідомлялося, за даними асоціації "Укравтопром", у 2023 році український автопарк поповнили 2770 автобусів (включно мікроавтобусами), що на 32% більше, ніж торік. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).