БЕБ отримало дані про українців на Onlyfans завдяки допису Гетманцева. Пишуть про перші обшуки

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд отримали доступ до персональних даних українських моделей сервісу з контентом для дорослих OnlyFans, які власники платформи надали на запит Державної податкової служби.

Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 20 вересня, оприлюднене у судовому реєстрі.

Згідно із документом, детективи БЕБ 25 липня цього року зареєстрували кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 КК (Легалізація незаконних доходів).

За даними слідства, група осіб створила агентство, "що надає послуги дівчатам у допомозі реєстрації, розкрутки, реклами, контролю активності сторінки на соціальних платформах", у тому числі OnlyFans. Кошти від "інтернет-спілкування" організатори групи допомагали легалізувати із застосуванням віртуальних активів.

БЕБ встановило, що протягом 2021-2023 років за допомогою віртуальних активів одного з організаторів група конвертувала $1,8 млн (72 млн грн). Детективи БЕБ вважають, що таким чином організатор ухилився від сплати податків на загальну суму понад 14 млн грн.

Відтак, детектив Головного підрозділу БЕБ звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до персональних даних про всіх моделей OnlyFans, які отримала Державна податкова служба України.

У якості обґрунтування він вказав, що "органом досудового розслідування встановлено, що відповідно офіційно оприлюдненої інформації Голови фінансового комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева в своєму телеграм-каналі, податковою одержано інформацію щодо громадян України - творців платного контенту" на OnlyFans, з яких вони мають сплатити податки.

Суд клопотання задовольнив і надав групі з 22 детективів БЕБ доступ до даних Державної податкової служби про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України, котрі мають зареєстровані анкети (створені акаунти) на OnlyFans, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також іншу інформацію.

Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕБ почали приходити до них з обшуками в межах цієї кримінальної справи, повідомила юристка компанії "Маєте право" Леся Михайленко.

За її словами, детективи прийшли з обшуками до тих моделей OnlyFans, які вже зареєстрували ФОПи, подали декларації та сплатили податки.

"Минулого тижня БЕБ почало приходити з обшуками саме до тих, хто сплатив і задекларував доходи. Тобто, за цією ухвалою БЕБ взяв у ДПС список і тепер працює по списку моделей з OnlyFans, які не мають жодного відношення до справа від липня 2024 року", – написала вона у Facebook.

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Як повідомлялося, на початку вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу")повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

Згодом українські моделі сервісу з контентом для дорослих OnlyFans почали масово отримувати листи від Державної податкової служби з вимогою сплатити податки з отриманих на цій платформі доходів. Своєю чергою моделі побоюються кримінального переслідування, адже за виробництво порнографічного контенту в Україні передбачене кримінальне покарання, і планують виїздити за кордон, писала українська редакція Forbes.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Леонід Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.



Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв’ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".