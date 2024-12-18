Роботу водогону на Донеччині відновлять в аварійних умовах, бо мешканці зливають воду з батарей

Роботу Другого донецького водогону відновлять в аварійних умовах, щоб забезпечити водою Костянтинівку, Слов’янськ та Дружківку. У цих містах виникла критична ситуація з опаленням, бо без водопостачання мешканці почали зливати воду з опалювальних систем.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Він нагадав, що нещодавно на обох нитках Другого донецького водогону стались пориви в районі річки Казенний Торець.

"Через погодні умови та важкодоступність місць поривів ремонт значно ускладнений. Для пошуку місць поривів довелось залучати водолазів ДСНС. Наразі залучені всі необхідні спеціалісти та техніка. Разом з тим, поки ремонти тривають, прийняли рішення відновити роботу водогону в аварійних умовах. Це дозволить забезпечити водою Костянтинівку, Слов’янськ та Дружківку", – написав очільник ОВА.

Він додав, що фахівці також докладають зусиль для забезпечення стабільної роботи котелень у тих містах, де є проблеми з централізованим водопостачанням. Для цього організовано підвезення води для наповнення систем теплопостачання.

"Однак, у Костянтинівці 61 багатоквартирний будинок залишається без опалення через те, що мешканці цих будинків зливали воду з системи опалення. Робити це категорично заборонено", – наголосив Філашкін.

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Як повідомлялося, раніше у Слов'янській міській військовій адміністрації попередили, що місто Слов’янськ у Донецькій області може залишитися без централізованого опалення через масове несанкціоноване використання води з системи опалення.

Комунальне підприємство "Слов’янськтепломережа" попереджало, що у разі подальшого зниження рівня води в системі котельні будуть зупинені до відновлення водопостачання.

Загалом водопостачання частково відсутнє у населених пунктах Слов’янської, Краматорської, Дружківської та Костянтинівської громад Донецької області.