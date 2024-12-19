Світовий банк виділив Україні перші кошти з кредиту США за рахунок заморожених активів РФ

Виконавча рада Світового банку 18 грудня схвалила виділення Україні $2,05 млрд. Частину коштів уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.

Про це йдеться у повідомленні Світового банку, передає Європейська правда.

Нова фінансова допомога Україні охоплює $1,05 млрд кредиту, які Україна отримає через Трастовий фонд для України (ADVANCE) коштом ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Решта $1 млрд – це грант фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (FORTIS Ukraine FIF). Саме сюди США раніше перерахували $20 млрд, забезпечені за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Як наголосили у Світовому банку, новий транш "спрямований на підтримку уряду України у впровадженні реформ, які зміцнять економічний потенціал країни та покращать макрофінансову стабільність".

Серед іншого, кошти будуть спрямовані Міністерству фінансів України для бюджетної підтримки, а також на політичні реформи, націлені на зміцнення економічної стабільності та сприяння структурним зрушенням у бік сталого зростання.

Ідеться про заходи, спрямовані на посилення конкуренції в залізничному секторі, сприяння виробництву відновлюваної енергії, збільшення кредитування сільського господарства та впорядкування участі держави в банківському секторі.

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Як повідомлялося, Фонд фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України заснований Світовим банком (до його структури входить МБРР) 10 жовтня.

Два тижні тому уряд України затвердив угоду з умовними зобов'язаннями, в результаті якої американський Federal Financing Bank (FFB) надасть через цей Фонд 40-річну позику на суму до $20 млрд згідно з раніше погодженою G7 ініціативою виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Минулого тижня Мінфін США повідомив про виділення цих $20 млрд.

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою 1,3% річних плюс поточна середня ставка за річними казначейськими зобов'язаннями США, а виплата їх і погашення здійснюються за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації.

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Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.