Україна і Польща планують створити газовий хаб, який замінить транзит російського газу

Україна і Польща планують створити Східноєвропейський газовий хаб, який дозволить забезпечити потреби регіону у газі з альтернативних російському напрямків.

Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства енергетики.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, завершення російського транзиту стане початком для конкуренції нових маршрутів і ресурсів, серед яких LNG, що активно збільшує відсоток у загальному балансі ЄС.

Він вважає, що українські підземні газові сховища та польські газові LNG-термінали можуть створити нову бізнес-модель замість російського газового транзиту.

"Інтеграція газових ринків на базі наявної інфраструктури, збільшення доступної міждержавної потужності дають поштовх розвитку торгівлі та можливість замістити російський газ незалежною молекулою", – наголосив він.

У Міненерго додали, що українська сторона вже офіційно звернулися до партнерів з пропозицією підписати документи для початку розвитку міждержавних точок "входу-виходу" газотранспортної системи між Україною та Польщею, а також для збільшення встановленої потужності.

"Наші прогнози чіткі. Ми очікуємо запровадження довгострокових та середньострокових процедур укладення контрактів у бізнес-механізмі, подібному до бізнес-моделей у США. Це допоможе Україні та Польщі зберігати стільки газу, скільки потрібно для всієї Східної Європи.

У цьому конкретному випадку ця дерегульована та фізично розвинена пропускна спроможність між нашими урядами допоможе перенаправити ту частину природного газу, яка раніше постачалася росіянами", – пояснив заступник міністра енергетики.

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У березні 2024 року Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю для покращення взаємодії між українським та польським ринками газу з метою їх інтеграції.

Документ визначає напрямки співпраці та дорожню карту для досягнення таких цілей, як встановлення довгострокових гарантованих потужностей на міждержавних з’єднаннях між Польщею та Україною, усунення будь-яких бар’єрів для транскордонної торгівлі газом, а також перспективи транспортування зрідженого природного газу між Польщею та Україною з можливим використанням українських сховищ для посилення регіону.

Як повідомлялося, наразі все вказує на те, що зупинка транзиту російського газу територією України з 1 січня стає реальністю, заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Чи продовжиться транзит газу через Україну: Що відомо?

Представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.