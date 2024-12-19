Парламент Чехії дозволив українським біженцям отримувати довгострокові дозволи на проживання

Палата депутатів парламенту Чехії остаточно – у третьому читанні – схвалили закон Lex Ukrajina VII, який, серед іншого, продовжить тимчасовий захист українським біженцям.

Як пише видання Novinky, нинішній тимчасовий захист закінчується 31 березня. Завдяки закону його можна буде продовжити ще на рік, а потім, за необхідності, ще на рік, передає Європейська правда.

Водночас біженці, які мають стабільну роботу і не отримують допомоги від держави, зможуть подати заяву на отримання спецдозволу на довгострокове проживання. Через п'ять років вони зможуть подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання.

Опозицію турбували суперечливі поправки, одна з яких вводить правило, за яким росіяни мають спочатку відмовитися від російського громадянства, щоб отримати чеське громадянство.

Друга поправка вводить новий кримінальний злочин – діяльність на користь іноземної держави, якщо особа незаконно збирає чутливу, навіть якщо вона не засекречена, інформацію і передає її іншій державі.

Обидві поправки були схвалені депутатами.

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"Є чітка причина, чому ми поспішаємо. Електронна реєстрація українців, які все ще проживають на території Чехії, має бути завершена до середини березня", – сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан у своєму заключному слові про людей з тимчасовим захистом.

За його словами, Сенат може обговорити закон на одному з перших засідань у січні, після чого президент повинен підписати його, що, за словами Ракушана, означає, що закон набуде чинності десь на початку лютого. Раніше передбачалося, що закон набуде чинності 1 січня 2025 року.

Наразі в Чехії проживає близько 380 тисяч українських біженців.

Станом на 31 жовтня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Німеччина залишається країною з найбільшою кількістю біженців з України в ЄС і світі – 1 млн 140,71 тис. на кінець жовтня, або 27,2% від загальної кількості бенефіціарів у Євросоюзі. До трійки лідерів входять також Польща – 983,88 тис., або 23,4%, і Чехія – 379,37 тис., або 9%.