Гетманцев спростовує масове закриття ФОПів після підписання закону про підвищення податків

Упродовж останніх двох місяців кількість новостворених платників фізосіб-підприємців зросла на 7 тисяч.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Загалом, за його словами, за січень-листопад кількість нових платників ФОПів значно поповнилась.

"Станом на 1 грудня кількість ФОПів становить 2 076,7 тис., з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб", – наголосив нардеп.

Показник росту новостворених ФОПів перевищує показник припинених майже на 92 тис. осіб.

Водночас за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тисяч у порівнянні з припиненими або становила 47,7 тис платників проти 40,7 тис. припинених ФОПів.

"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", – підсумував Гетманцев.

Напередодні повідомлялося, що з початку 2024 року в Україні припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.