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Гетманцев спростовує масове закриття ФОПів після підписання закону про підвищення податків

гетманцев

Упродовж останніх двох місяців кількість новостворених платників фізосіб-підприємців зросла на 7 тисяч.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Загалом, за його словами, за січень-листопад кількість нових платників ФОПів значно поповнилась.

"Станом на 1 грудня кількість ФОПів становить 2 076,7 тис., з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб", – наголосив нардеп.

Показник росту новостворених ФОПів перевищує показник припинених майже на 92 тис. осіб.

Водночас за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тисяч у порівнянні з припиненими або становила 47,7 тис платників проти 40,7 тис. припинених ФОПів.

"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", – підсумував Гетманцев.

Напередодні повідомлялося, що з початку 2024 року в Україні припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.

Автор: 

податки (2421) Гетманцев Данило (479) ФОП (126)


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Топ коментарі
+30
То все іпсо!!! ФОПи в захваті і просять не зупинятися!!!!!
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19.12.2024 11:53
+21
Гетманцев заперечує реальність.
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19.12.2024 11:56
+12
В нього своя власна реальність
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19.12.2024 11:57
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То все іпсо!!! ФОПи в захваті і просять не зупинятися!!!!!
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19.12.2024 11:53 Відповісти
файно кукурікнув у дебюті свого вилуплення...
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19.12.2024 12:03 Відповісти
Тре обєднуватися і терпіти!
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19.12.2024 12:06 Відповісти
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19.12.2024 12:03 Відповісти
я ПП, тчотири мясяця працюю, вірніше не закриваюсь з щомісячним збитком 20-25 тисяч
але податки сплачую.
і ці підари, цим гордяться!!!!
тож у них все добре.
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19.12.2024 16:01 Відповісти
У цей час робота податківців має з вестися тільки до обходу ПП для миття ніг підприємцям за те що вони не закрилися а працюють, платять податки і створюють робочі місця. Ну ще каву можуть зробити. Але ***** не доїти!!!!
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19.12.2024 16:16 Відповісти
Гетманцев заперечує реальність.
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19.12.2024 11:56 Відповісти
В нього своя власна реальність
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19.12.2024 11:57 Відповісти
Що нові ФОПи реєструються ?
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19.12.2024 13:49 Відповісти
Йому за це гроші платять. Вся його діяльність це заперечення реальності
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19.12.2024 20:24 Відповісти
"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", - підсумував Гетманцев." - то не ваших рук справа зробити безглузду податкову політику, результатом якої є придушення бізнесу до межі виживання?
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19.12.2024 11:58 Відповісти
Это всё НАГОВОРЫ проклятых порохоботов . Это они СПЕЦИАЛЬНО ФОПа закрывают , чтоб нагадить дорогому Владимиру Владимировичу.
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19.12.2024 12:00 Відповісти
Думав що тупі є тільки в верховній раді а виявляється ще в мережах токож є тупі
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19.12.2024 14:50 Відповісти
ти не повіриш їх було 73%
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20.12.2024 10:08 Відповісти
як казав один стоматолог: "нам дешевше скинутись на кілера, чим намагатись дотримуватись тих змін, що продукує один йо.нутий зебіл на посаді."
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19.12.2024 12:00 Відповісти
Гетьманцева у відставку, він гонить бизнес з України
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19.12.2024 12:01 Відповісти
Якщо ви ще не зрозуміли-так це і є план.
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19.12.2024 15:56 Відповісти
Так у відставку відправляємо того поца Гетьманцева ?
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19.12.2024 18:39 Відповісти
Як?
Народ у кайданах від своїх "слуг"
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19.12.2024 19:06 Відповісти
"Для того, щоб корова давала більше молока, її треба менше годувати і більше доїти" - класика...
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19.12.2024 12:02 Відповісти
Він спростував!
А шо цей зелено-ригиАнальній совкодрочерній мразоті ще робити?
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19.12.2024 12:23 Відповісти
Шо воно меле? Ця сівковська потвора вже давно мала б гойдатися на стовпі!!!!
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19.12.2024 12:30 Відповісти
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19.12.2024 12:39 Відповісти
Ок. Покажіть динаміку відкриття !
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19.12.2024 13:50 Відповісти
нули в константе,последняя восходящая в бесконечность

я фоп,заказов море,работать некому от слова совсем,пацанов пакуют прямо на закупках,даже инвалиды отказываются работать
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19.12.2024 16:48 Відповісти
"Станом на 1 грудня кількість ФОПів становить 2 076,7 тис., з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб", - Джерело: https://biz.censor.net/n3525936
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19.12.2024 19:40 Відповісти
сколько из них создано для ухода от ,,корпоративного,, налога и для ,,простирки,, для вывода налика??итого,реальных фоп по результату ???
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19.12.2024 20:23 Відповісти
Тю ! Про це ж і мова у подібних темах.
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20.12.2024 19:53 Відповісти
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19.12.2024 12:45 Відповісти
Цікаво, як цього ненажерливого покидька українська земля носить?!
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19.12.2024 13:17 Відповісти
гетьманцев - це якесь суцільне неподобство і шкідник для бізнесу
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19.12.2024 21:56 Відповісти
Не *****, тварюка!
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19.12.2024 13:29 Відповісти
У нього такого органу немає !
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19.12.2024 13:51 Відповісти
гетьманцО
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19.12.2024 14:40 Відповісти
Помічник сівковича, патологічний брехун, що ненавидить свою країну, але сам багатій і любить багатих. Бо не хотів виділяти кошти на оборону перед війною, бо податки однаково підняли і для бідних і багатих. Бо має його сім'я нерухомість у Криму. Доки при владі, доки прийдеться терпіти або вигнати .
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19.12.2024 15:21 Відповісти
Знущається, тримає українців за дурнів.
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19.12.2024 15:48 Відповісти
как позволяют,вопрос-почему он у власти??значит можно
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19.12.2024 16:50 Відповісти
є там ще одни вилупок про санцкії які на користь, а тут податки тільки на краще.
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19.12.2024 15:50 Відповісти
"Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав" - гетманцев про оподаткування бізнесу, але щось пішло не по плану, а може й по плану, тільки кремлівському.

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19.12.2024 16:10 Відповісти
Непідйомні податки для ФОПівцвв? Йдіть найманими робітниками, вакансій хоч греблю гати.
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19.12.2024 16:18 Відповісти
У Німеччині? Вірю.
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19.12.2024 16:51 Відповісти
А нічого, що є статистика, де видно, що ФОПів багато закрилося?
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19.12.2024 20:23 Відповісти
а хіба для гетьманцева це тривожний показник? він же скоріше за все так і планував фопи ліквідовувати
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19.12.2024 21:55 Відповісти
У перші дні після підписання закону кількість закриттів сягала понад 1 000 ФОП щодня, а 29 листопада - у день підписання закону - зафіксовано 2 332 закриті бізнеси. Для порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців
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19.12.2024 21:04 Відповісти

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