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Новини
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В Україні продовжує дорожчати морква, за рік ціни зросли на понад 80%

морква

Ціни на моркву, які в Україні почали підвищуватися ще на початку грудня, продовжують зростати і цього тижня. Сьогодні цю продукцію продають за ціною 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 /кг) залежно від якості, регіону та інших умов угоди.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проєкту, лише з кінця минулого тижня морква в Україні подорожчала в середньому на 11%.

За словами учасників ринку, зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.

Водночас більшість господарств призупинили продаж моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена.

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За даними аналітиків, зараз ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому на 83% вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

Як повідомлялося, минулого тижня картопля в Україні подорожчала на 22%. За рік ціни зросли на 85%

Автор: 

продукти (735) ціни (3449)


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Топ коментарі
+4
За Мосійчук переживаю.
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19.12.2024 12:07
+4
Мосейчучка КАЛОмойшина ***** АГОООООВ! Ти де? Чого мовчиш про борщевий набір мразота?
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19.12.2024 12:21
+1
ну хоч це зрозуміло. корабельних сосон - мільйони і кожна чим тільки й займається, шо морковки тре. медом не годуй ))
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19.12.2024 12:08
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За Мосійчук переживаю.
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19.12.2024 12:07 Відповісти
ну хоч це зрозуміло. корабельних сосон - мільйони і кожна чим тільки й займається, шо морковки тре. медом не годуй ))
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19.12.2024 12:08 Відповісти
Мосейчучка КАЛОмойшина ***** АГОООООВ! Ти де? Чого мовчиш про борщевий набір мразота?
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19.12.2024 12:21 Відповісти
Бедно но чисто одетый дедушка берет піввареника пол моркови и плачет от радости - уже уже вот вот Конец ( " эпохи бедности")
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19.12.2024 12:30 Відповісти
Для ішаків 73-х відсоткових вже і морква буде святом, радійте і прославляйте свій вибір!
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19.12.2024 12:43 Відповісти
Хотіли моркви? - Отримуйте.

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19.12.2024 14:16 Відповісти
О, уже пошли за морку раскручивать хайп. А вы ее садить пробовали? Сидят все по домам руки сложив и только ценники критикуют. Почему в Египте картошка и другие овощи в 3 раза дешевле чем в Украине? В Египте видимо и черноземы лучше и засухи нету и современной техники больше. Да?
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19.12.2024 12:48 Відповісти
Суть така.
В 2022 році морква була по 70 грн. за кілограм із за боїв на Херсонщині.
В 2022 році ВСІ насадили моркви очікуючи прибутків.
В 2023 році із за великого урожаю (бо ВСІ насажали) - ціна моркви впала до 10-15 грн. за кг.
В 2023 році НІХТО не садив моркву.
В 2024 році із за нестачі урожаю морква подорожчала до 35-45 грн.
... Ці "качелі" стосуються ВСІХ українських овочів таких як картопля, капуста, морква, буряк...
В цьому році був "кидок" на лохину, що ропродували в убиток - вангую літом різкий ріст на ягоди - малину, лохину,...
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19.12.2024 13:13 Відповісти
В етом и проблема что наши жлобы в погоне за большими прибылями от жадности вообще головой не думают. Видит что сосед что то посадил и думает, а я в два раза больше посажу и буду богаче его. А куда он урожай сбудет оно уже не думает. У него как в мультике доллары в глазах. В итоге то орехов насадили все думали мильйонерами стать, то потом на голубику кинулись. И что одно что другое копейки стоит теперь. Никто при етом не мониторит рынок и посевы, не думает на год вперед. В итоге в Украине то год картошки то год яблок, которые выбрасывают на свалку. А того чего надо никто не посадил.
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19.12.2024 13:24 Відповісти
Трішки не так.
Ще в часи ссср - Європа насміхалася над плановою совковою економікою, що там ВСЕ ПЛАНОВЕ, а потрібно ринкове - хто що хоче садить і конкурує...
... в результаті Європа тихо сама перейшла на ПЛАНОВУ сільськогосподарську економіку - фермерам дають квоти та дозволи - що скільки і коли саджати.
Це дозволяє планувати урожай та його ціни.
В Україні ПЛАНОВУ сільськогосподарську економіку вважають совковим минулим - тому ціни на фермерськф товари будуть скакати з року в рік по КАЧЕЛЬНІЙ траекторії.
Суть в другому - хто це зрозумів - той отримає прибуток... поки тільки так.
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19.12.2024 13:33 Відповісти
В україні дорожчає все, крім гривні! "Дохазяйнувалися" зелені ********! 🤬
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19.12.2024 13:11 Відповісти

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