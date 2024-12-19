В Україні продовжує дорожчати морква, за рік ціни зросли на понад 80%

Ціни на моркву, які в Україні почали підвищуватися ще на початку грудня, продовжують зростати і цього тижня. Сьогодні цю продукцію продають за ціною 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 /кг) залежно від якості, регіону та інших умов угоди.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проєкту, лише з кінця минулого тижня морква в Україні подорожчала в середньому на 11%.

За словами учасників ринку, зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.

Водночас більшість господарств призупинили продаж моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена.

Читайте також: Новорічний стіл цьогоріч здорожчав майже на 25%. Скільки коштуватимуть основні продукти?

За даними аналітиків, зараз ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому на 83% вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

Як повідомлялося, минулого тижня картопля в Україні подорожчала на 22%. За рік ціни зросли на 85%