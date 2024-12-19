В Україні продовжує дорожчати морква, за рік ціни зросли на понад 80%
Ціни на моркву, які в Україні почали підвищуватися ще на початку грудня, продовжують зростати і цього тижня. Сьогодні цю продукцію продають за ціною 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 /кг) залежно від якості, регіону та інших умов угоди.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
За даними щоденного моніторингу проєкту, лише з кінця минулого тижня морква в Україні подорожчала в середньому на 11%.
За словами учасників ринку, зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.
Водночас більшість господарств призупинили продаж моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена.
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За даними аналітиків, зараз ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому на 83% вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.
Як повідомлялося, минулого тижня картопля в Україні подорожчала на 22%. За рік ціни зросли на 85%
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піввареникапол моркови и плачет от радости - уже уже вот вот Конец ( " эпохи бедности")
В 2022 році морква була по 70 грн. за кілограм із за боїв на Херсонщині.
В 2022 році ВСІ насадили моркви очікуючи прибутків.
В 2023 році із за великого урожаю (бо ВСІ насажали) - ціна моркви впала до 10-15 грн. за кг.
В 2023 році НІХТО не садив моркву.
В 2024 році із за нестачі урожаю морква подорожчала до 35-45 грн.
... Ці "качелі" стосуються ВСІХ українських овочів таких як картопля, капуста, морква, буряк...
В цьому році був "кидок" на лохину, що ропродували в убиток - вангую літом різкий ріст на ягоди - малину, лохину,...
Ще в часи ссср - Європа насміхалася над плановою совковою економікою, що там ВСЕ ПЛАНОВЕ, а потрібно ринкове - хто що хоче садить і конкурує...
... в результаті Європа тихо сама перейшла на ПЛАНОВУ сільськогосподарську економіку - фермерам дають квоти та дозволи - що скільки і коли саджати.
Це дозволяє планувати урожай та його ціни.
В Україні ПЛАНОВУ сільськогосподарську економіку вважають совковим минулим - тому ціни на фермерськф товари будуть скакати з року в рік по КАЧЕЛЬНІЙ траекторії.
Суть в другому - хто це зрозумів - той отримає прибуток... поки тільки так.