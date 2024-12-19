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Українці виїжджають за кордон на свята: ДПСУ попереджає про черги на кордоні

Затори на кордоні з Польщею

У передріздвяний період на кордоні фіксується зростання пасажиропотоку на 15%.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Потік громадян переважно спрямований на виїзд, але збільшення відмічається і на в’їзд. Через це в пунктах пропуску на Львівщині, зокрема "Краківець", "Шегині" та "Рава-Руська", спостерігається накопичення автотранспорту. Менше завантажені "Смільниця", "Грушів" та "Угринів", – зазначається у повідомленні.

У Держприкордонній службі закликають громадян обирати менш завантажені пункти пропуску та стежити за ситуацією на офіційних ресурсах ДПСУ. Крім того, з 21 грудня прикордонники повідомлятимуть про черги на кордоні на телеграм-каналі ДПСУ.

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Як повідомлялося, із 20 грудня запрацює новий автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні – "Нижанковичі – Мальховичі". Спочатку пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1130)


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