"Укрзалізниця" залучила у ЄБРР кредити на рекордні 480 мільйонів євро. Куди витратять гроші (оновлено)

АТ "Укрзалізниця" отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Розпочинаємо разом з Європейським банком реконструкції та розвитку два великих та критично важливих проєкти", – наголосив він.

Зокрема, у межах підписаних кредитних угод під державні гарантії ЄБРР надасть позику у розмірі до 300 млн євро на закупівлю електровозів подвійного живлення.

Друга угода передбачає будівництво газової генерації електроенергії потужністю до 270 МВт, у безпосередній близькості до ключових тягових підстанцій "Укрзалізниці". Ця генерація має частково покрити потреби самої залізниці та інших обʼєктів критичної інфраструктури. На це ЄБРР виділить кредит на 180 млн євро, дода Кулеба.

У пресслужбі "Укрзалізниці" додали, що відповідні кредитні угоди з ЄБРР підписали сьогодні, а також уточнили їх умови.

Зокрема, кредит ЄБРР на 300 млн євро на закупівлю електровозів розрахований на 18 років (із відсотковою ставкою EURIBOR+1%).

Цей проєкт співфінансуватимуть паралельним інвестиційним грантом URTF у розмірі $190 млн, який адмініструватиме Світовий банк у межах проєкту RELINC "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення".

Кредит ЄБРР на 180 млн євро для будівництва газової генерації електроенергії розрахований на 10 років (із відсотковою ставкою EURIBOR+1%).

Також на реалізацію проєкту буде акумульовано близько 65 млн євро грантових коштів від донорів. З них вже підтверджено грант на суму близько 12 млн євро від уряду Великої Британії через Енергетичне співтовариство.

Як повідомлялося, 10 грудня Кабмін погодив умови кредиту на 480 млн євро від ЄБРР для "Укрзалізниці" під держгарантії.

Нагадаємо, перше півріччя 2024 року "Укрзалізниця" закінчила з прибутком у розмірі близько 3 млрд грн. Але пізніше на той час керівник компанії Євген Лященко заявив, що до кінця року компанія отримає збиток у понад 2 млрд грн.

За підсумками 2023 року "Укрзалізниця" отримала 5 млрд грн прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 10,8 млрд грн у 2022 році.