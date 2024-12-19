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Новини
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"Я не підписую закони": Гетманцев пояснив ситуацію з військовим збором для ФОПів

гетманцев

Президент Володимир Зеленський досі не підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про виправлення помилок у законі про підвищення податків і відтермінування запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців до 1 січня 2025 року, тому ФОПи не розуміють, як сплачувати податки за четвертий квартал.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Дуже багато запитань про підписання законопроєкту №9319 та норми щодо перенесення введення військового збору для платників єдиного податку з 1 січня 2025 року Перше. Нагадаю всім, що я не підписую закони. Остаточне рішення щодо підписання або не підписання приймає виключно президент", – написав Гетманцев.

Водночас він спрогнозував, що закон все ж підпишуть, попри завершення передбаченого для цього Конституцією строку 15 днів.

"Мій прогноз, – законопроект буде підписаний (дату назвати не можу, бо не знаю), тобто зобовʼязання ФОПів із сплати Військового збору виникнуть з 1 січня 2025 року", – припустив Гетманцев.

"Рішення довіряти моїм прогнозам чи ні ви приймаєте самостійно. Поки що, ті хто мені довіряв, не скаржилися", – додав голова Комітету.

Водночас у коментарях під дописом Гетманцева дописувачі скаржаться, що залишається незрозумілим, коли все ж ФОПи мають почати платити військовий збір.

Через те, що вказаний законопроєкт досі не підписаний, фізичні особи підприємці опинилися під дилемою: сплатити військовий збір до 20 грудня відповідно до чинної норми законодавства, або ж порушити її і сподіватися на відтермінування строків і ненарахування пені податківцями.

"Якщо до 20 грудня 2024 року закон не буде підписаний, то чинною залишиться дія військового збору для ФОПів саме з 1 жовтня 2024 року. І тоді ФОПи першої, другої та четвертої груп повинні будуть відразу сплатити збір і за жовтень, і за листопад, і за грудень 2024 року, тобто за весь квартал", – пояснювала колега Гетманцева за парламентським комітетом Ніна Южаніна ("Європейська Солідарність").

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Як повідомлялося, 4 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №9319, який серед іншого вносить технічні виправлення до закону про підвищення податків, який набув чинності 1 грудня. Зокрема:

  • скасовано оподаткування заднім числом (з 1 жовтня);
  • для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року;
  • для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року);
  • передбачено надання пільг по сплаті військового збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;
  • скасовано військовий збір для е-резидентів;
  • передбачена можливість зарахування сплаченого ФОПами військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

Ці зміни мають застосовуватися з дня набрання чинності законом про підвищення податків, тобто з 1 грудня 2024 року

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) податки (2421) Податковий кодекс (231) Державна податкова служба (357) Гетманцев Данило (479)


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19.12.2024 15:34 Відповісти
ні ти курва їх вносиш іди дави совго гуся рогатенький даніла з каменим цветком в заду курво зелені кого ви наобирали що поржом чи ще не на часі
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19.12.2024 16:17 Відповісти
Починається флешмоб: "хто ще не перевів відповідальність на Зе?"
Не те, щоб Бубачка не винен, але тенденція цікава.
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19.12.2024 17:00 Відповісти
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19.12.2024 17:19 Відповісти
ВИЯВИЛОСЯ що криса кАдЕбЕшного ПОЦа сівковичя" ГАВАРЯЩЯЯ!!!!
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19.12.2024 19:20 Відповісти
Мопед не мой (с)
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20.12.2024 05:18 Відповісти
Але ж ти кротяра фсбешна протягуєш ці ганебні антиукраїнські закони. ЗЕмерзота в дії!
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20.12.2024 08:45 Відповісти

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