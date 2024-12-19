"Я не підписую закони": Гетманцев пояснив ситуацію з військовим збором для ФОПів

Президент Володимир Зеленський досі не підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про виправлення помилок у законі про підвищення податків і відтермінування запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців до 1 січня 2025 року, тому ФОПи не розуміють, як сплачувати податки за четвертий квартал.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Дуже багато запитань про підписання законопроєкту №9319 та норми щодо перенесення введення військового збору для платників єдиного податку з 1 січня 2025 року Перше. Нагадаю всім, що я не підписую закони. Остаточне рішення щодо підписання або не підписання приймає виключно президент", – написав Гетманцев.

Водночас він спрогнозував, що закон все ж підпишуть, попри завершення передбаченого для цього Конституцією строку 15 днів.

"Мій прогноз, – законопроект буде підписаний (дату назвати не можу, бо не знаю), тобто зобовʼязання ФОПів із сплати Військового збору виникнуть з 1 січня 2025 року", – припустив Гетманцев.

"Рішення довіряти моїм прогнозам чи ні ви приймаєте самостійно. Поки що, ті хто мені довіряв, не скаржилися", – додав голова Комітету.

Водночас у коментарях під дописом Гетманцева дописувачі скаржаться, що залишається незрозумілим, коли все ж ФОПи мають почати платити військовий збір.

Через те, що вказаний законопроєкт досі не підписаний, фізичні особи підприємці опинилися під дилемою: сплатити військовий збір до 20 грудня відповідно до чинної норми законодавства, або ж порушити її і сподіватися на відтермінування строків і ненарахування пені податківцями.

"Якщо до 20 грудня 2024 року закон не буде підписаний, то чинною залишиться дія військового збору для ФОПів саме з 1 жовтня 2024 року. І тоді ФОПи першої, другої та четвертої груп повинні будуть відразу сплатити збір і за жовтень, і за листопад, і за грудень 2024 року, тобто за весь квартал", – пояснювала колега Гетманцева за парламентським комітетом Ніна Южаніна ("Європейська Солідарність").

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Як повідомлялося, 4 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №9319, який серед іншого вносить технічні виправлення до закону про підвищення податків, який набув чинності 1 грудня. Зокрема:

скасовано оподаткування заднім числом (з 1 жовтня);

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року;

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року);

передбачено надання пільг по сплаті військового збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;

скасовано військовий збір для е-резидентів;

передбачена можливість зарахування сплаченого ФОПами військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

Ці зміни мають застосовуватися з дня набрання чинності законом про підвищення податків, тобто з 1 грудня 2024 року