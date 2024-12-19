Обігнати США: Стефанчук сподівається, що Зеленський все ж підпише закон про скасування "літнього" часу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що президент Володимир Зеленський підпише ухвалений Верховною Радою законопроєкт про скасування переходу на літній час попри те, що передбачений для цього Конституцією строк давно сплив.

Про це спікер парламенту заявив на брифінгу для журналістів, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, ухваливши цей законопроєкт, Україна задала тренд у питанні скасування переходу на літній час.

"Ви прекрасно знаєте, що новообраний президент США – Трамп (Дональд Трамп, – ред.). Однією з перших його ініціатив також буде скасування переходу на літній час. Тому що це абсолютно безглузда ініціатива, за його словами. І я дуже сподіваюся, що це один із перших випадків, коли Україна задала тренд усьому світу, першою проголосувавши цей закон. І за нами вже підуть Сполучені Штати", – сказав Стефанчук.

Читайте також: Рада скасувала переведення годинників на "літній" час. Законопроєкт розглядали понад 3 роки

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" у першому читанні ще у березні 2021 року, проте для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання. Воно відбулося лише влітку 2024 року. Втім, закон досі не підписаний президентом.

У жовтні українська служба ВВС із посиланням на джерела писала, що президент України Володимир Зеленський не панує підписувати цей закон.