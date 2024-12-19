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Новини
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Економіка України перевершує російську вперше із початку повномасштабного вторгнення, – The Economist

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Українська економіка, попри те, що залишається на 25% меншою, ніж у довоєнному 2021 році, вперше з початку повномасштабного вторгнення перевершує російську за ключовими показниками.

Про це йдеться у статті The Economist від 18 грудня, передає Forbes.

Наголошується, що економіка України переживає серйозні трансформації. Незважаючи на зниження ВВП на 25% у порівнянні з 2021 роком, країна демонструє економічне зростання, що становить 4% у 2024 році.

При цьому стабільність національної валюти та низькі відсоткові ставки контрастують з російською економікою, яка зіткнулася з серйозними проблемами: прогнозоване зростання ВВП Росії – лише 0,5-1,5% у 2025 році, а ставки досягли 23%.

Крім того, Україна стикається з енергетичними проблемами через руйнування інфраструктури внаслідок російських атак. Утім, завдяки імпорту енергії та альтернативним джерелам дефіцит зменшився, і в 2025 році очікується його подальше зниження до 6%.

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Брак робочої сили внаслідок мобілізації та еміграції залишається проблемою для підприємств. Кількість вакансій в Україні зросла, але конкуренція на ринку праці зменшилася, що призводить до зростання заробітних плат.

Утім, фінансування підприємств, особливо малих фермерів, залишаються проблемою. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році складе 20% ВВП. Проте міжнародна допомога допомагає покрити частину цього дефіциту.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року темпи відновлення економіки України сповільнилися до 0,9%, порівняно із листопадом минулого року. За підсумками одинадцяти місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4% (+/- 0,5%).

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.

Автор: 

валюта (2166) ВВП (1138) росія (14194)


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Топ коментарі
+6
По різному можна ставитись до заходу,але якби не західні донори то останній хєр без солі доїдали.
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19.12.2024 15:36
+5
Пуйло казало, що економіка рф на третьому місці в світі. То ми виходить на другому. Або хтось бреше. Мабуть всі.
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19.12.2024 15:59
+4
Мене більше цікавить який хєр нас обігнав і посідає перше місце?
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19.12.2024 16:29
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Тобто - за окремими показниками.
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19.12.2024 15:17 Відповісти
Тобто, якщо знати як рахувати, то ріст можна показувати у 100% випадків
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19.12.2024 19:52 Відповісти
ну на кого розраховані ці заголовки? ну всі ж по свої гаманцях бачать реальний стан економіки. тут же красиво не намалюєш
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19.12.2024 21:59 Відповісти
По різному можна ставитись до заходу,але якби не західні донори то останній хєр без солі доїдали.
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19.12.2024 15:36 Відповісти
Пуйло казало, що економіка рф на третьому місці в світі. То ми виходить на другому. Або хтось бреше. Мабуть всі.
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19.12.2024 15:59 Відповісти
Мене більше цікавить який хєр нас обігнав і посідає перше місце?
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19.12.2024 16:29 Відповісти
)))
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19.12.2024 16:47 Відповісти
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19.12.2024 16:58 Відповісти
Ну так заливають нас грошима. ЄС має мінімум зброї і воювати там ніхто не буде, але бабла у них навалом (кажуть більше ніж у штатів)
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19.12.2024 16:07 Відповісти
Якщо чисто математично скласти, то - так, більше. Але США - це єдина економіка, а Европа - купа окремих. Це досить велика різниця.
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19.12.2024 16:30 Відповісти
Ще б те бабло не розкрадали і з розумом тратили... Ех...
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19.12.2024 16:30 Відповісти
Любишь фантастику?
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19.12.2024 16:50 Відповісти
Нє ну а... А якщо... Ну може хоч трохи менше? Та *****. Щось мене понесло.
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19.12.2024 16:56 Відповісти
курс зеленого енота 42,это что ли признак роста ввп??
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19.12.2024 16:33 Відповісти
Показувати ріст після сильного падіння це не те саме, що реальний ріст економіки. В нас не з'явилися нові підприємства, не відновилися і не розвиваються старі, а отже реального росту бути не може, на жаль
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19.12.2024 19:35 Відповісти
підвищення зарплат не рятує, більшість кваліфікованих працівників забрали на фронт, інші в тіні і виправляти цю ситуацію наш уряд не поспішає, а навпаки, все більше закручує гайки
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19.12.2024 20:59 Відповісти
коли ми без допомоги зможепо покривати власні потреби, тоді поговоримо. треба ж тверезо дивитися
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19.12.2024 21:57 Відповісти
Це звучить як дуже позитивна новина, але варто поставити питання: чи є у нас реальні підстави для таких оптимістичних заяв? Потрібно більше конкретних даних, а не просто загальні цифри.
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20.12.2024 14:00 Відповісти

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