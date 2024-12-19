Економіка України перевершує російську вперше із початку повномасштабного вторгнення, – The Economist

Українська економіка, попри те, що залишається на 25% меншою, ніж у довоєнному 2021 році, вперше з початку повномасштабного вторгнення перевершує російську за ключовими показниками.

Про це йдеться у статті The Economist від 18 грудня, передає Forbes.

Наголошується, що економіка України переживає серйозні трансформації. Незважаючи на зниження ВВП на 25% у порівнянні з 2021 роком, країна демонструє економічне зростання, що становить 4% у 2024 році.

При цьому стабільність національної валюти та низькі відсоткові ставки контрастують з російською економікою, яка зіткнулася з серйозними проблемами: прогнозоване зростання ВВП Росії – лише 0,5-1,5% у 2025 році, а ставки досягли 23%.

Крім того, Україна стикається з енергетичними проблемами через руйнування інфраструктури внаслідок російських атак. Утім, завдяки імпорту енергії та альтернативним джерелам дефіцит зменшився, і в 2025 році очікується його подальше зниження до 6%.

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Брак робочої сили внаслідок мобілізації та еміграції залишається проблемою для підприємств. Кількість вакансій в Україні зросла, але конкуренція на ринку праці зменшилася, що призводить до зростання заробітних плат.

Утім, фінансування підприємств, особливо малих фермерів, залишаються проблемою. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році складе 20% ВВП. Проте міжнародна допомога допомагає покрити частину цього дефіциту.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року темпи відновлення економіки України сповільнилися до 0,9%, порівняно із листопадом минулого року. За підсумками одинадцяти місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4% (+/- 0,5%).

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.