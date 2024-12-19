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Новини
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Російські олігархи та урядовці все частіше скаржаться Путіну на Набіулліну, – Blоomberg

путін,набіулліна

Керівниця центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яку довгий час називали рятівницею російської економіки від наслідків санкцій, все частіше стає об’єктом критики через рекордне підвищення процентних ставок.

Російські посадовці та бізнесмени все частіше критикують Набіулліну напередодні останнього цього року засідання центробанку, присвяченого перегляду ставок, пише Blоomberg.

Аналітики прогнозують, що ЦБ РФ за підсумками цього засідання може підвищити ключову процентну ставку 21% до 23%, а можливо, навіть до 24%, щоб приборкати постійну високу інфляцію.

За словами трьох співрозмовників агентства, близьких до Кремля, банкіри, керівники компаній і урядовці почали скаржитися на Набіулліну особисто російському диктатору Путіну.

За словами двох джерел, навіть російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін заявив Путіну, що дії центробанку Росії заважають уряду підтримувати економіку в умовах санцій.

Сам Путін на щорічній пресконференції у четвер відповів на запитання щодо ключової ставки. Він розповів, що Набіулліна не каже йому, якою вона буде. Але Путін сподівається, що завтрашнє рішення центробанку РФ щодо ключової ставки буде зваженим. Водночас він констатував, що інфляція у Росії становить 9,2%-9,3% назвав цей рівень "тривожним сигналом".

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Blоomberg зауважує, що наразі немає жодних ознак того, що Путін розглядає можливість замінити Набіулліну. Російський диктатор досі переконаний, що вона ухвалює необхідні рішення для підтримки економіки, заявили троє співрозмовників агентства, близьких до Кремля.

Політичні звинувачення на адресу Набіулліної пролунали у середу від Сергія Міронова, лідера партії "Справедлива Росія".

Російський металургійний магнат Олексій Мордашов запропонував ініціювати дискусію про "природу інфляції" та вплив політики центрального банку на бізнес-форумі в Санкт-Петербурзі минулого місяця.Голова "Сбєрбанку" Герман Грєф також закликав центральний банк "не перестаратися" з підвищенням ключової ставки на тлі ризиків стагфляції.

Голова державного оборонно-промислового конгломерату "Ростех" Сергій Чємєзов у ​​жовтні також скаржився, що висока вартість кредитів може призвести до зменшення експорту і ризикує підштовхнути "майже більшість наших підприємств" до банкрутства.

Керівник найбільшої російської нафтової компанії "Роснефть" Ігор Сєчін попередив минулого місяця, що підвищення ставок негативно впливає на модернізацію нафтопереробних заводів.

Водночас колишній високопосадовець Банку Росії Олег В’югін зауважує, що центральний банк став мішенню, тому що у РФ заборонено звинувачувати війну в економічних труднощах.

Незважаючи на те, що війна посилює тиск на перегріту економіку Росії, ні Набіулліна, ні її опоненти не можуть ризикнути вказати на це, боячись бути звинуваченими в критиці керівництва Путіна.

Автор: 

інфляція (711) путін володимир (1053) ставки (213) Набіулліна Ельвіра (28)


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Топ коментарі
+7
Набиуллина - одна из немногих толковых специалистов, оставшихся на рашке. Чем быстрее пуйло снимет ее с должности, тем быстрее все там накроется медным тазом. кремлевский чмошник это прекрасно знает и никогда на такое не пойдет.
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19.12.2024 15:23
+3
мотивація не важлива, головне - результат. Дайош 30% в березні!!
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19.12.2024 15:33
+1
Боже храні *********! Нам ще треба до весни побачити ОС Центробанку 30%.
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19.12.2024 15:18
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Так нехай прибере її нах. Щоб як у нас з "поганим" Залужним.
От тільки русня - не зєлєні...
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19.12.2024 15:15 Відповісти
Боже храні *********! Нам ще треба до весни побачити ОС Центробанку 30%.
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19.12.2024 15:18 Відповісти
Кацапи - ДЕБІЛИ! Або ними просто прикидаються... Бо без "благословління "Сонцесяйного", Набіуліна і "пукнуть" боятиметься... Вона їх "доїть" саме за прямою вказівкою Кремля...
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19.12.2024 15:27 Відповісти
мотивація не важлива, головне - результат. Дайош 30% в березні!!
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19.12.2024 15:33 Відповісти
Там на самом деле не важно, любое решение ведет к цугцвангу. Потому что низкая ключевая ставка ограничивает спрос, дорогой кредит зажимает потребление. А вот низкая ставка автоматически запустит маятник галопирующей инфляции. Потому что ставка не решает вопрос печатания денег и вливания его в военку. Потому вне зависимости от личности *********** и ставки проблемы в экономике в рашке решить невозможно, потому что они структурные. Даже по их официальным данным если взять рост ВВП - не того который ***** а экономического - рост в военке больше чем общий, а это значит что во всех остальных отраслях - падение. А поскольку тот рост что они заявляют - это ******, например это видно по убыткам во многих отраслях, в том числе например снижение объема перевозок - значит на самом деле в реальном секторе экономики серьезный спад. А военка при том что она формально способна генерить ВВП - из экономики только берет, а ничего полезного дать не способна. И только разгоняет инфляцию.
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19.12.2024 15:50 Відповісти
мені більш подобається "натягування резини" до 30 відсотків, потім весною приходить якійсть там чємєзов, ********* скидають, ОС знижують до 9%, і до наступної зими запускається процес катастрофічної стагфляції. Хочу щоб все було по класиці.
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19.12.2024 15:56 Відповісти
На как вариант - можно и так. Но пока что поднятие ключевой ставки на пару пунктов выглядит наиболее реальным. ***** сильно боится инфляции, а у дочери Сахибзада никаких других изменений по борьбе с ней кроме ставки и нету. Одной рукой Центробанк Мордора вкидывает 2 триллиона фублей из воздуха чтобы покрыть дефицит бюджета, плюс сюда же плюсуется инфляция вызванная ростом курса доллара, инфляция вторую неделю подряд уже 0,5% в неделю - что дает чуть ли не 30% официальной годовой инфляции - реальная естественно еще больше. И в попытках инфляцию сдержать кроме поднятия ставки у нее вариантов нет, нужно как можно сильнее зажать возможность брать кредиты - а все понимают что дальше будет хуже и все равно кредиты берут даже под запретительные проценты. Бизнес начинает доставать деньги из оборота, перестает инвестировать - и несет бабки в банк под проценты, потому что никакая другая экономическая деятельность таких доходов не приносит. Эх, сюда бы щас еще бы Брент по 55 для полноты ощущений...
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19.12.2024 16:05 Відповісти
у цій всій історії важливим є те, що під такі відсотки підприємства ВПК не можут кредитуватись.
Щодо брента, то треба весни чекати, може буде 60.
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19.12.2024 19:29 Відповісти
і тим не менш, вони чудово тримаються. І завдяки їй також
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20.12.2024 00:32 Відповісти
Молох віини хоче грошеи і людеи
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19.12.2024 15:21 Відповісти
Набиуллина - одна из немногих толковых специалистов, оставшихся на рашке. Чем быстрее пуйло снимет ее с должности, тем быстрее все там накроется медным тазом. кремлевский чмошник это прекрасно знает и никогда на такое не пойдет.
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19.12.2024 15:23 Відповісти
наібуліна
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19.12.2024 15:26 Відповісти
правильно, будуть скаржитись на путєна - будуть в темряві світитися перед тим як здохнуть.
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19.12.2024 15:29 Відповісти
Нехай попросять якихось "узбеків" щоби вони покатали її на самокаті.
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19.12.2024 15:46 Відповісти
Значить наїбуліна винна, а ***** не винний?
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19.12.2024 16:07 Відповісти

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