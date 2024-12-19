Російські олігархи та урядовці все частіше скаржаться Путіну на Набіулліну, – Blоomberg

Керівниця центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яку довгий час називали рятівницею російської економіки від наслідків санкцій, все частіше стає об’єктом критики через рекордне підвищення процентних ставок.

Російські посадовці та бізнесмени все частіше критикують Набіулліну напередодні останнього цього року засідання центробанку, присвяченого перегляду ставок, пише Blоomberg.

Аналітики прогнозують, що ЦБ РФ за підсумками цього засідання може підвищити ключову процентну ставку 21% до 23%, а можливо, навіть до 24%, щоб приборкати постійну високу інфляцію.

За словами трьох співрозмовників агентства, близьких до Кремля, банкіри, керівники компаній і урядовці почали скаржитися на Набіулліну особисто російському диктатору Путіну.

За словами двох джерел, навіть російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін заявив Путіну, що дії центробанку Росії заважають уряду підтримувати економіку в умовах санцій.

Сам Путін на щорічній пресконференції у четвер відповів на запитання щодо ключової ставки. Він розповів, що Набіулліна не каже йому, якою вона буде. Але Путін сподівається, що завтрашнє рішення центробанку РФ щодо ключової ставки буде зваженим. Водночас він констатував, що інфляція у Росії становить 9,2%-9,3% назвав цей рівень "тривожним сигналом".

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Blоomberg зауважує, що наразі немає жодних ознак того, що Путін розглядає можливість замінити Набіулліну. Російський диктатор досі переконаний, що вона ухвалює необхідні рішення для підтримки економіки, заявили троє співрозмовників агентства, близьких до Кремля.

Політичні звинувачення на адресу Набіулліної пролунали у середу від Сергія Міронова, лідера партії "Справедлива Росія".

Російський металургійний магнат Олексій Мордашов запропонував ініціювати дискусію про "природу інфляції" та вплив політики центрального банку на бізнес-форумі в Санкт-Петербурзі минулого місяця.Голова "Сбєрбанку" Герман Грєф також закликав центральний банк "не перестаратися" з підвищенням ключової ставки на тлі ризиків стагфляції.

Голова державного оборонно-промислового конгломерату "Ростех" Сергій Чємєзов у ​​жовтні також скаржився, що висока вартість кредитів може призвести до зменшення експорту і ризикує підштовхнути "майже більшість наших підприємств" до банкрутства.

Керівник найбільшої російської нафтової компанії "Роснефть" Ігор Сєчін попередив минулого місяця, що підвищення ставок негативно впливає на модернізацію нафтопереробних заводів.

Водночас колишній високопосадовець Банку Росії Олег В’югін зауважує, що центральний банк став мішенню, тому що у РФ заборонено звинувачувати війну в економічних труднощах.

Незважаючи на те, що війна посилює тиск на перегріту економіку Росії, ні Набіулліна, ні її опоненти не можуть ризикнути вказати на це, боячись бути звинуваченими в критиці керівництва Путіна.