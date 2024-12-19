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Новини
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Гривня вчетверте поспіль оновила історичний мінімум: Офіційний курс долара наближається до 42 грн/$

курс

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США, але змінився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 20 грудня, на рівні 41,9292 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 41,9048 грн/$.

Офіційний курс долара НБУ на 20 грудня

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 38 копійок – до 43,5770 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2166) гривня (1543) курс (1496) НБУ (9275) обмін валюти (699)


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та відразу би встановили по 45 і до Нового року поставили на паузу Конституцію біржу
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19.12.2024 16:03 Відповісти
та не спішіть. https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA%28%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29 Все іде по плану.
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19.12.2024 16:09 Відповісти
ванга - 2.0
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19.12.2024 16:10 Відповісти
Старається мародерна команда. А що їм, у них інша валюта і паспорти інших держав.
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19.12.2024 16:04 Відповісти
Та потерпіть ще трохи...В кінці 1920 року, після підписання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F_%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A1%D0%A0%D0%A0_%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%A0_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B5%D1%8E_1920 прелімінарного польсько-радянського договору, більшовики заборонили обіг українських грошей
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19.12.2024 16:15 Відповісти
Давайте зразу по 50, щоб простіше рахувати.
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19.12.2024 18:59 Відповісти
Після Новогог року буде рух в той бік.
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19.12.2024 20:06 Відповісти

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