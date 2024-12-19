Гривня вчетверте поспіль оновила історичний мінімум: Офіційний курс долара наближається до 42 грн/$

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США, але змінився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 20 грудня, на рівні 41,9292 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 41,9048 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 38 копійок – до 43,5770 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.