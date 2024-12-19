Єврокомісія почне виплачувати Україні кредит за рахунок заморожених активів РФ з початку січня

Європейська Комісія оголосила про рішення з початку 2025 року виплачувати Україні позику в межах макрофінансової допомоги в 18,1 млрд євро, яка погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів.

Про це заявив комісар з питань економіки та продуктивності Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Інтерфакс-Україна.

"Ухвалене сьогодні Єврокомісією рішення виділити Україні 18,1 млрд євро відбулося у вирішальний момент. Воно подає ясний сигнал, що зазначає непорушність довгострокового зобов'язання ЄС на підтримку боротьби України за свободу", – сказав Домбровскіс.

За його словами, це фінансування допоможе Україні вирішити термінові бюджетні проблеми.

Також, за словами Домбровскіса, це є внеском Європейького Союзу в ініціативу країн G7 щодо кредитів для Києва, забезпечених доходами із заморожених російських активів, які мають скласти сукупно 45 млрд євро.

Позику в 18,1 млрд євро виплачуватимуть траншами протягом 2025 року. Перший має надійти на початку січня.

"Це рішення було ухвалено після того, як комісія дійшла висновку, що Україна виконала всі політичні умови, узгоджені для виплати цієї суми", – сказано в комюніке ЄК.

Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

18 грудня виконавча рада Світового банку схвалила виділення Україні $2,05 млрд. Частину коштів уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.