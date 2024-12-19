Хто увійшов до "клубу білого бізнесу"? Податківці вперше опублікували список

Державна податкова служба оприлюднила назви підприємств, що увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – так званого "Клубу білого бізнесу".

Перелік оприлюднено на сайті "Територія високого рівня податкової довіри", повідомила пресслужба ДПС. Водночас назви частини підприємств, що увійшли до списку, приховано, свідчить інформація на цьому сайті.

Загалом до переліку наразі включено 8255 платників, з них:

4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;

1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;

169 резидентів "Дія Сіті";

151 фізична особа – підприємець.

"Платниками, включеними до переліку, станом на 1 грудня 2024 року сплачено 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6 % від загального обсягу податкових платежів", – зауважили у Податковій службі.

Читайте також: Бізнес відреагував на відновлення ударів по енергетиці: оцінки погіршилися у всіх сферах, – опитування НБУ

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено: