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Новини
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Хто увійшов до "клубу білого бізнесу"? Податківці вперше опублікували список

Територія високого рівня податкової довіри

Державна податкова служба оприлюднила назви підприємств, що увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – так званого "Клубу білого бізнесу".

Перелік оприлюднено на сайті "Територія високого рівня податкової довіри", повідомила пресслужба ДПС. Водночас назви частини підприємств, що увійшли до списку, приховано, свідчить інформація на цьому сайті.

Загалом до переліку наразі включено 8255 платників, з них:

  • 4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
  • 2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;
  • 1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;
  • 169 резидентів "Дія Сіті";
  • 151 фізична особа – підприємець.

"Платниками, включеними до переліку, станом на 1 грудня 2024 року сплачено 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6 % від загального обсягу податкових платежів", – зауважили у Податковій службі.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено:

  • мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок;
  • скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування;
  • істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.
  • кожен із платників – учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера.

Автор: 

податки (2421) Державна податкова служба (357) Гетманцев Данило (479)


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Топ коментарі
+9
І скільки потрібно заплатити, щоб попасти до "клубу білого бізнесу"?
Платити потрібно прямо гетьманцеву чи через посередника?
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19.12.2024 17:48
+2
Клуб черных хабарников организовал клуб белого бизнеса, клуб виртуозов игры на рояле членом открыл консерваторию,клуб помощников сивковича открыл университет украинского патриотизма,квартально-шашлычное шоу продолжается,впереди еще много веселья.
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19.12.2024 19:51
+1
білий клуб - плата білим сріблом
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19.12.2024 18:05
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І скільки потрібно заплатити, щоб попасти до "клубу білого бізнесу"?
Платити потрібно прямо гетьманцеву чи через посередника?
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19.12.2024 17:48 Відповісти
білий клуб - плата білим сріблом
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19.12.2024 18:05 Відповісти
Не знаю, не знаю. Я прагматично підійшов до цього питання і шукаю шляхи вирішення .
Може ви знаєте кому заплатити, пардонті - задонатити?
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19.12.2024 19:26 Відповісти
Через онліфанс
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19.12.2024 20:48 Відповісти
Нещодавно подзвонила податкова і сказали, що нас внесли в цей клуб.Податкові накладні як блокували так і блокують.Взагалі розглядаємо варіант закриття, тому що немає кому працювати, майже всі вже на фронті.Так що там нема за що платити
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19.12.2024 21:46 Відповісти
Список блатних.
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19.12.2024 18:07 Відповісти
А хто ж платиь решту - 83,4%??
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19.12.2024 18:29 Відповісти
І фіг його знає як в цьому списку з'явився звичайний погроміст-ФОП ГІБАДУЛІН ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ
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19.12.2024 18:54 Відповісти
Клуб черных хабарников организовал клуб белого бизнеса, клуб виртуозов игры на рояле членом открыл консерваторию,клуб помощников сивковича открыл университет украинского патриотизма,квартально-шашлычное шоу продолжается,впереди еще много веселья.
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19.12.2024 19:51 Відповісти
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19.12.2024 19:54 Відповісти

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