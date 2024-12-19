На ринку праці України з’явилося 50 нових професій та посад. Ким тепер можна стати?

Міністерство економіки України внесло до Класифікатора професій "Оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)" та ще 49 нових професій і посад, які стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Водночас Мінекономіки скасувало 42 застарілі назви професій, серед яких "Інструктор з організації роботи народних дружин", "Викладач із соціальної педагогіки", "Прокурор-криміналіст", та змінило 34 професійні назви робіт.

"Професії та посади повинні відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій в Класифікаторі. Крім того, нові професії, зокрема ті, які стосуються розмінування, медичної сфери тощо, відкривають нові можливості для громадян та сприяють формуванню нових напрямів діяльності, які виникли у зв'язку з війною та необхідністю подолання її наслідків", – повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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Зокрема, за пропозицією Міністерства охорони здоров'я осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров'я, та внесено нові назви професій: "Нутриціолог", "Професіонал з медичної статистики".

За ініціативою Національної поліції Класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням "Слідчі (поліція)". До нього віднесли 6 назв слідчих поліцейських: "Слідчий (поліція)", "Старший слідчий в особливо важливих справах", "Слідчий-криміналіст (поліція)" та інші.

52 професії приведено у відповідність до законодавства у сфері правосуддя, судоустрою та прокуратури – за пропозицією Офісу генерального прокурора, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя та Асоціації правників України.

Зокрема, назву посади "Юрисконсульт" змінено на "Юрисконсульт (радник юридичний)".

Ще 18 професій приведено у відповідність до законодавства у сфері медіа – за пропозицією Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Зокрема, внесені нові назви "Автор текстів (копірайтер)", "Автор промов" та "Відеограф".

Також, внесено нові назви професій:

за ініціативи Міністерства економіки – "Майстер з експлуатації та ремонту роботизованих та мехатронних систем" ;

; Державної служби з надзвичайних ситуацій – "Оператор Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" ;

; Міністерства розвитку громад та територій – "Агент станційний" , "Оператор при черговому по району (на залізничному транспорті)" ;

, ; Міністерства молоді та спорту – "Менеджер (управитель) спортивної діяльності" ;

; Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – 4 назви професій сфери захисту та стійкості критичної інфраструктури, серед яких "Аналітик з оцінки ризиків, загроз та стану захищеності об'єктів критичної інфраструктури" та "Фахівець із захисту та стійкості об’єктів критичної інфраструктури".

На сьогодні у Класифікатор професій включено 9 180 професійних назв робіт (професії, посади, заняття), які систематизовані в професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).

Як повідомлялося, в середині листопада Кабінет Міністрів затвердив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.