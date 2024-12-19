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Новини
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На ринку праці України з’явилося 50 нових професій та посад. Ким тепер можна стати?

На ринку праці України з’явилося 50 нових професій та посад

Міністерство економіки України внесло до Класифікатора професій "Оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)" та ще 49 нових професій і посад, які стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Водночас Мінекономіки скасувало 42 застарілі назви професій, серед яких "Інструктор з організації роботи народних дружин", "Викладач із соціальної педагогіки", "Прокурор-криміналіст", та змінило 34 професійні назви робіт.

"Професії та посади повинні відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій в Класифікаторі. Крім того, нові професії, зокрема ті, які стосуються розмінування, медичної сфери тощо, відкривають нові можливості для громадян та сприяють формуванню нових напрямів діяльності, які виникли у зв'язку з війною та необхідністю подолання її наслідків", – повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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Зокрема, за пропозицією Міністерства охорони здоров'я осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров'я, та внесено нові назви професій: "Нутриціолог", "Професіонал з медичної статистики".

За ініціативою Національної поліції Класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням "Слідчі (поліція)". До нього віднесли 6 назв слідчих поліцейських: "Слідчий (поліція)", "Старший слідчий в особливо важливих справах", "Слідчий-криміналіст (поліція)" та інші.

52 професії приведено у відповідність до законодавства у сфері правосуддя, судоустрою та прокуратури – за пропозицією Офісу генерального прокурора, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя та Асоціації правників України.

Зокрема, назву посади "Юрисконсульт" змінено на "Юрисконсульт (радник юридичний)".

Ще 18 професій приведено у відповідність до законодавства у сфері медіа – за пропозицією Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Зокрема, внесені нові назви "Автор текстів (копірайтер)", "Автор промов" та "Відеограф".

Також, внесено нові назви професій:

  • за ініціативи Міністерства економіки – "Майстер з експлуатації та ремонту роботизованих та мехатронних систем";
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій – "Оператор Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту";
  • Міністерства розвитку громад та територій – "Агент станційний", "Оператор при черговому по району (на залізничному транспорті)";
  • Міністерства молоді та спорту – "Менеджер (управитель) спортивної діяльності";
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – 4 назви професій сфери захисту та стійкості критичної інфраструктури, серед яких "Аналітик з оцінки ризиків, загроз та стану захищеності об'єктів критичної інфраструктури" та "Фахівець із захисту та стійкості об’єктів критичної інфраструктури".

На сьогодні у Класифікатор професій включено 9 180 професійних назв робіт (професії, посади, заняття), які систематизовані в професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).

Як повідомлялося, в середині листопада Кабінет Міністрів затвердив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

Автор: 

професія (10) робота (869) Мінекономрозвитку (1997)


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Топ коментарі
+5
А сексологиня/посолка де???
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19.12.2024 20:01
+4
Дуже поширена і зверхвисокоплачувана професія - "зелений мародер", але чогось в класифікаторі нема.
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19.12.2024 20:20
+2
і це все не робочі спеціальності
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19.12.2024 20:05
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А сексологиня/посолка де???
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19.12.2024 20:01 Відповісти
і це все не робочі спеціальності
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19.12.2024 20:05 Відповісти
саме так, всі хочуть тільки язиками плескати.
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21.12.2024 22:22 Відповісти
А послом можна в якусь задрипану країну? КНДР не пропонувати.....
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19.12.2024 20:16 Відповісти
Дуже поширена і зверхвисокоплачувана професія - "зелений мародер", але чогось в класифікаторі нема.
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19.12.2024 20:20 Відповісти
Вибирай любу посаду, але через три дні все одно будеш на полігоні.
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19.12.2024 20:25 Відповісти
У чоловіків від 18 до 60 років вибір невеликий:
- Або каліка після ТЦК
- Або труп після мобілізації і першого штурму посадки
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19.12.2024 20:34 Відповісти
П@здіти не треба.
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20.12.2024 09:36 Відповісти
У чоловіків від 18 до 60 років вибір невеликий:
- Або каліка після ТЦК
- Або труп після мобілізації і першого штурму посадки
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21.12.2024 22:44 Відповісти
у нас все и так президенты., шо не ясно
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19.12.2024 20:36 Відповісти
Поліцай-оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів. Не погана професія могла б бути. Таким чином можна було б перемогти правопорушників в Україні, та очистити Україну від вибухонебезпечних предметів.
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19.12.2024 20:37 Відповісти
Не ким , а як...
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19.12.2024 20:57 Відповісти
Головне щоб була реальна потреба в таких спеціалістах, а не просто тренд, який не матиме великого попиту на ринку праці
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19.12.2024 21:08 Відповісти
А де професія прокурор-інвалід?
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19.12.2024 23:25 Відповісти
Це не професія - це спосіб життя
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20.12.2024 02:44 Відповісти
А хто це киМ? Що за чучело?
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20.12.2024 00:12 Відповісти
Які нахер посади. Кругом жопа, і всім якби працювали за 5 копійок.
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20.12.2024 05:12 Відповісти
Нажаль, робота - це фантастика.
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21.12.2024 22:53 Відповісти

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