АМКУ виявив у сервісу BlaBlaCar ознаки монополії. Про які порушення йдеться?

Антимонопольний комітет України виявив ознаки монополії у ТОВ "І-Тревелс", яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Як зазначається, Комітет надав рекомендації ТОВ "І-Тревелс" щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку.

Також Комітетом за власною ініціативою наразі здійснюється контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку надання послуг спільного використання автомобілів за допомогою онлайн-платформ.

"Під час вказаного контролю Комітет встановив, що ТОВ "І-Тревелс", яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок Blablacar, що є доступною на вебсайті, на мобільній версії сайту та у вигляді мобільного застосунку, має ознаки такого, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуги спільного використання автомобілів за допомогою онлайн-платформ", – сказано в повідомленні.

Також АМКУ дослідив питання порядку встановлення, сплати та повернення сервісного збору за користування сервісами цієї онлайн-платформи.

"Наразі товариство не надало належного пояснення механізму ціноутворення сервісного збору", – зазначили в Комітеті.

"Комітет виявив, що за однакових умов скасування бронювання поїздки пасажиром (тобто не з вини водія) одному пасажиру, на власний розсуд товариства, повернуто сервісний збір, а іншому – ні. При цьому ТОВ "І-Тревелс" не інформує пасажирів, на момент отримання послуги (а саме сплати сервісного збору), про всі критерії/умови повернення такого збору", – пояснили в АМКУ.

Відтак, Комітет надав обов'язкові до розгляду рекомендації ТОВ "І-Тревелс" щодо припинення зазначених дій протягом двох місяців з дня отримання цих рекомендацій.

"У разі невиконання цих рекомендацій ТОВ "І-Тревелс" у встановлений строк, Комітет розпочне провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", – попередили в АМКУ.

Напередодні повідомлялося, що Антимонопольний комітет оштрафував реалізаторів дієтичних добавок на 6,3 млн грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

До того Антимонопольний комітет оштрафував державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" на 2 млн грн за зловживання монопольним становищем.