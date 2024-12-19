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Новини
14 073 28

Транзиту російського газу не буде: Акції "Газпрому" впали після заяв Зеленського і Путіна

газпром,миллер

Акції російського "Газпрому" впали після сьогоднішніх заяв президента Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна про майбутнє транзиту російського газу через Україну.

Станом на 19:50 за київським часом вартість акцій "Газпрому" на Московській біржі знижувалася майже на 1% – до 107 рублів, пише російська редакція Forbes із посиланням на дані торгів. Зауважимо, що 17 грудня акції "Газпрому" падали до 106,1 руб. за штуку – найнижчого рівня із січня 2009 року, з початку 2024 року їх вартість знизилася більш ніж на третину.

Спочатку Путін на сьогоднішній пресконференції заявив, що продовження контракту на транзит газу через Україну не буде, але "Газпром" це переживе".

Путін заявив, що від продовження контракту відмовилася Україна, хоча це приносило їй близько $700-800 млн на рік.

За кілька годин президент Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі підтвердив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

Президент зауважив, що обговорював це питання сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який лобіює збереження транзиту газу через Україну на рівні ЄС.

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Як повідомлялося, раніше словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.

Водночас у Єврокомісії вчергове заявили, що "ЄК не зацікавлена ​​у продовженні транзиту російського газу через Україну". Там запевнили, що "ЄС готовий до припинення транзиту, і існують альтернативи".

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну

Як повідомлялося, напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо питання транзиту газу територією України. За підсумками переговорів Шмигаль заявив, що Україна готова розглянути офіційну пропозицію Єврокомісії щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Раніше представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

Автор: 

газ (7929) Газпром (2554) Зеленський Володимир (2508) путін володимир (1053) Фіцо Роберт (22) транзит газу (644)


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Топ коментарі
+22
Смерть кацапії!
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19.12.2024 20:39
+17
Фіцо і орбан мало лизали очко *****.
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19.12.2024 20:45
+9
Зеленский одним словом обвалил акции Грязьпрома? Ето уже внешнее управление?
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19.12.2024 20:50
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Смерть кацапії!
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19.12.2024 20:39 Відповісти
Фіцо і орбан мало лизали очко *****.
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19.12.2024 20:45 Відповісти
не там лизали, виходить
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19.12.2024 20:50 Відповісти
там
але потрібно було змінювати позу
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19.12.2024 20:57 Відповісти
***** не сподобалось, каже шо пІськов і лиже краще і смокче одночасно. Нехай тринуються
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19.12.2024 21:04 Відповісти
Зеленский одним словом обвалил акции Грязьпрома? Ето уже внешнее управление?
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19.12.2024 20:50 Відповісти
колоноскопія із виходом в анус і по клавішах піаніно....
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19.12.2024 20:59 Відповісти
Зеля, ще три місяці тому із тєлесуфльора прочитав, що " Україна розглядає транспортування азербайджанського газу"
Сьогодні йому протилежне в телесуфльор вписали.
Через тиждень можуть ще раз текст переписати, Зєлі всі рівно, він тексти не запам'ятовує
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19.12.2024 21:02 Відповісти
31.12.2024 покаже який текст він висловив крайнім....
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19.12.2024 21:23 Відповісти
Зеля, ты жлоб, хоть бы предупредил что обвалишь сегодня акции Газпрома. Я бы их зашортил
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19.12.2024 20:52 Відповісти
"пізно пити Боржомі коли нирки відвалилися" - 5-6 дефективних менеджерів тільки встигли)))
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19.12.2024 21:25 Відповісти
Поживем, побачим.. 🤔
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19.12.2024 20:52 Відповісти
а завтра урочисто скажуть, що газ від азерів пішов?)
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19.12.2024 20:53 Відповісти
А завтра скажуть, що на "сьомому кілометрі" цибуля погана і завтра на цибуля обвалиться ціна
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19.12.2024 20:57 Відповісти
заявлено, що кацапюри отримували 10 лярдів баксів на рік, через українську трубу, що не так і мало. А що найважливіше - газом та нфтою через Україну, путін підтримує антиукраїнську коаліцію в ЄС, це угорщина, словаки та шольц.
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19.12.2024 21:14 Відповісти
Дорого епта, очень дорого, надо по рублю за бамажку, по такой цене жопу ими вытирать будет как раз нормально!
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19.12.2024 21:02 Відповісти
Нехай фіца застрелиться!
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19.12.2024 21:07 Відповісти
з орбаном
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19.12.2024 23:28 Відповісти
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19.12.2024 21:09 Відповісти
Улюблена страшилка "перекриємо газ у ЄС" зникла. Задавіться своїм г.
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19.12.2024 21:12 Відповісти
заявлено, що кацапюри отримували 10 лярдів баксів на рік, через українську трубу, що не так і мало. А що найважливіше - газом та нфтою через Україну, путін підтримує антиукраїнську коаліцію в ЄС, це угорщина, словаки та шольц. Тобто ми самі фінансуємо тих, хто не дає згоду на прийняття України до ЄС та НАТО
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19.12.2024 21:16 Відповісти
100% достовірна інфа. Тепер вони хочуть переназвати газ.
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19.12.2024 21:22 Відповісти
Шольц вже відпрацьований...
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19.12.2024 21:31 Відповісти
він добре підісрав, і ще підсере Україні
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19.12.2024 21:51 Відповісти
Підписали декларацію словаччина і угорщина - БУГАГАГАГА !
Нагадайте де підписувався меморандум - в будапешті !!!
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19.12.2024 21:41 Відповісти
А "азербайджанського"?
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19.12.2024 23:54 Відповісти
Вибачте, але, ХУ....ХУ вам.
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20.12.2024 00:08 Відповісти
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21.12.2024 13:14 Відповісти

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