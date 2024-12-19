АМКУ оштрафував дві компанії на понад 51 мільйон за змову на тендерах "Київпастрансу"

Антимонопольний комітет України розкрив змову компаній ТОВ "Стеллар Лім 2024" та ТОВ "Стейлед" на двох торгах та одному аукціоні комунального підприємства "Київпастранс".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Як зазначається, АМКУ визнав, що ТОВ "Стеллар Лім 2024" (під час торгів та аукціону назва була ТОВ "Трейдлім") та ТОВ "Стейлед" вчинили змову під час участі у двох торгах із закупівлі дизельного палива, проведених КП "Київпастранс", з очікуваною вартістю 238,85 млн грн, та аукціону з продажу нафтобази з ціною продажу 5,5 млн грн.

Під час розгляду зазначеної справи Комітет встановив обставини, що у своїй сукупності свідчать про компаніями антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між ними під час участі у відповідних торгах та аукціоні.

За змову ТОВ "Стеллар Лім 2024" та ТОВ "Стейлед" оштрафовані Комітетом на загальну суму 51,58 млн грн.

Тепер цим двом компаніям, згідно із законом "Про публічні закупівлі", можуть відмовляти в участі у процедурі закупівлі на підставі факту, що вони протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів тендерів.

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Компанія "Стеллар Лім 2024" зареєстрована у Вишневому Київській області. Власником компанії вказана Stellar Star Ltd із Маршаллових Островів. Бенефіціарний власник – громадянин Румунії Андрій Жосу.

Компанія "Стейлед" зареєстрована в Дніпрі, бенефіціаркою є Анна Худар.

Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет оштрафував державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" на 2 млн грн за зловживання монопольним становищем.