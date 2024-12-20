Україна підписала угоди для отримання $2 мільярдів від Світового банку

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали угоди на загальну суму $2 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Угоди підписані в межах програми Банку Позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).

Зокрема, укладено грантову угоду на $1 млрд від США. Важливо, що це перший транш з українського фонду Світового банку FORTIS Ukraine FIF, фінансування якого здійснюється за рахунок внеску США у межах ініціативи країн G7 обсягом $50 млрд. Загальний внесок США очікується в розмірі $20 млрд.

А також підписано угоду про позику на суму $1,05 млрд, під гарантії на $567 млн та $483 млн урядів Японії та Великої Британії відповідно.

Зазначається, що Україна виконала всі умови для отримання коштів. Зокрема, йдеться про реформи, пов'язані з залізничною інфраструктурою, митною та податковою політикою, боротьбою з корупцією, державними підприємствами та розвитком приватного сектору.

Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже найближчими днями.

Нагадаємо, що 18 грудня Виконавча рада Світового банку схвалила виділення Україні $2,05 млрд. Частину коштів уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.