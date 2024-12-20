Гривня відступила від історичних мінімумів: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні дещо зміцнився щодо долара США після зниження до історичних мінімумів у попередні дні.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 23 грудня, на рівні 41,8761 грн/$. У п'ятницю він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 41,9292 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 7 копійок – до 43,5114 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.