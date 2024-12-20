Гетманцев анонсував підвищення податків для українців з високими зарплатами. Але після війни
Наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, буде змушене ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, яка передбачатиме підвищення податків для українців з високими офіційними доходами.
Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
"І там частина шкали буде вищою за 18%, частина буде нижчою. Думаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові", – сказав Гетманцев.
Водночас він запевнив, що підвищена нещодавно з 1,5% до 5% ставка військового збору діятиме лише до кінця воєнного стану.
"Термін визначено однозначно, не потрібно ніяких змін до закону, не потрібно ніяких обговорень – ці 3,5% зіскочать самі по собі", – зазначив голова Комітету.
Відповідаючи на запитання про те, як роботодавці відреагують на підвищення військового збору – повністю перекладуть його на найманих працівників чи компенсують відповідним підвищенням зарплати, – Гетманцев висловив думку, що це визначатиметься співвідношенням попиту та пропозиції на ринку праці.
За словами депутата, на ньому зараз спостерігається структурне безробіття: висококваліфіковані працівники у дефіциті, але водночас удвічі, порівняно з мирним часом, зросло загальне безробіття – до 18,2% за підсумками минулого року.
"Для дефіцитних професій, я не виключаю, що роботодавець візьме на себе це підвищення. Щодо тих професій, де попит нижчий за пропозицію, відповідно його на себе візьме працівник", – припустив Гетманцев.
Він також відкинув думку, що підвищення військового збору до 5% і низки інших податків може призвести до зростання тіні.
"Це абсолютно безглузді маніпулятивні розмови від псевдоекспертів про провокування цим законом тіні. Мені навіть соромно коментувати, що підвищення "аж" на 3,5% військового збору змушує йти в тінь. Ми знаємо, що зарплати в тіні – це одна з найпоширеніших схем з ухиленням від оподаткування протягом усіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не вплине", – вважає депутат.
Голова комітету наголосив, що, навпаки, зараз фіксується тренд на детінізацію заробітної плати, що пов'язаний із кількома причинами.
"Перше – це позиція відповідального бізнесу, який цілеспрямовано виходить із тіні і взагалі відмовляється від схем ухилення від оподаткування. Друге – це питання бронювання від мобілізації, де зараз вимога до середньої зарплати встановлена на рівні 20 тис. грн", – нагадав Гетманцев.
Він додав, що також сприяє детінізації заробітних плат робота Податкової служби.
"Підприємства дуже добре знають, що якщо заробітна плата нижча за середню в галузі, то це один із критеріїв того, щоб підприємство посилено відпрацьовувалося на рівні податкового контролю", – пояснив голова комітету.
Як повідомлялося, запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) передбачена у презентований Міністерством фінансів наприкінці минулого року Національній стратегії доходів (НСД).
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У Гетманцева і Ко все буде супер!
Аеропорт
Вокзали
Дороги (особливо в бульбашостан)
Підор.
Скубуть гоїв. Мафія і її жополизи із ЗП в сотні тисяч не мають постраждати.
Так само не постраждає окрема категорія "українців з високими доходами".
а також тим у кого легкі кошти, типу артисти, блогеги, гадалки та інший непотріб
Але хай верзе, все одно у кращому для цього агента сивковича сценарії, воно буде викладати свої економічні теорії співкамерникам.
Наприклад, армія віднолення, люди які розбирають завали, за день натягаються кирпичів і отримають мінімалку, і якийсь артист, який вийде поляпати язиком, за день отримає тисячі доларів
А вообщє можна всьо взять і подєліть (с)
а звідки в підприємства візьмуться гроші на збільшені податки?
воно підніме ціну на продукцію та послуги. це ж очевидно.
в кінці все одно заплатить споживач
Таке враження, що все вирішено і гетьманцеви вже назавжди.
Толстосумы заняты дерибаном, а когда война закончится, то можно будет выехать свободно из Украины и до свидания сказочник Гетьманцев.
А дефіцит трактористів та водіїв, електриків - то звідки..?!
Зате в поліції- повний штат...
Тобто в іншій країні - рівень їх життя буде співставним
Точно отримають небезпеку, та беззаконня
Що ще отримають, за підвищені податки?
Зараз США та ЕС вливають гроші (окрім зброї) - що змінилось?
Що реформували?
Нічого...
Запас НБУ взагалі виріс з 30млрд в 2022 до 40 млрд в 2024
18%.Так що брехати не слід.