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Новини
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Гетманцев анонсував підвищення податків для українців з високими зарплатами. Але після війни

Гетманцев анонсував запровадження прогресивної ставки ПДФО

Наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, буде змушене ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, яка передбачатиме підвищення податків для українців з високими офіційними доходами.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"І там частина шкали буде вищою за 18%, частина буде нижчою. Думаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові", – сказав Гетманцев.

Водночас він запевнив, що підвищена нещодавно з 1,5% до 5% ставка військового збору діятиме лише до кінця воєнного стану.

"Термін визначено однозначно, не потрібно ніяких змін до закону, не потрібно ніяких обговорень – ці 3,5% зіскочать самі по собі", – зазначив голова Комітету.

Відповідаючи на запитання про те, як роботодавці відреагують на підвищення військового збору – повністю перекладуть його на найманих працівників чи компенсують відповідним підвищенням зарплати, – Гетманцев висловив думку, що це визначатиметься співвідношенням попиту та пропозиції на ринку праці.

За словами депутата, на ньому зараз спостерігається структурне безробіття: висококваліфіковані працівники у дефіциті, але водночас удвічі, порівняно з мирним часом, зросло загальне безробіття – до 18,2% за підсумками минулого року.

"Для дефіцитних професій, я не виключаю, що роботодавець візьме на себе це підвищення. Щодо тих професій, де попит нижчий за пропозицію, відповідно його на себе візьме працівник", – припустив Гетманцев.

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Він також відкинув думку, що підвищення військового збору до 5% і низки інших податків може призвести до зростання тіні.

"Це абсолютно безглузді маніпулятивні розмови від псевдоекспертів про провокування цим законом тіні. Мені навіть соромно коментувати, що підвищення "аж" на 3,5% військового збору змушує йти в тінь. Ми знаємо, що зарплати в тіні – це одна з найпоширеніших схем з ухиленням від оподаткування протягом усіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не вплине", – вважає депутат.

Голова комітету наголосив, що, навпаки, зараз фіксується тренд на детінізацію заробітної плати, що пов'язаний із кількома причинами.

"Перше – це позиція відповідального бізнесу, який цілеспрямовано виходить із тіні і взагалі відмовляється від схем ухилення від оподаткування. Друге – це питання бронювання від мобілізації, де зараз вимога до середньої зарплати встановлена на рівні 20 тис. грн", – нагадав Гетманцев.

Він додав, що також сприяє детінізації заробітних плат робота Податкової служби.

"Підприємства дуже добре знають, що якщо заробітна плата нижча за середню в галузі, то це один із критеріїв того, щоб підприємство посилено відпрацьовувалося на рівні податкового контролю", – пояснив голова комітету.

Як повідомлялося, запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) передбачена у презентований Міністерством фінансів наприкінці минулого року Національній стратегії доходів (НСД).

Автор: 

податки (2421) Гетманцев Данило (479) зарплата (1120) Податок на доходи фізосіб (28)


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Топ коментарі
+29
Після війни ви зелені зникнете з України!
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20.12.2024 16:39
+24
ІДІОТ
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20.12.2024 16:38
+24
Внутрішній ворог, наділений необмеженою владою.
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20.12.2024 16:52
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ІДІОТ
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20.12.2024 16:38 Відповісти
Це "73%".
У Гетманцева і Ко все буде супер!
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20.12.2024 16:44 Відповісти
Це якщо Зеля і Ко таки запровадять електронні "вибори"
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20.12.2024 16:52 Відповісти
Кацапи нам вже показали, що таке електронні реєстри......а менеджери (шість) покажуть нам що таке електронні вибори
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21.12.2024 07:52 Відповісти
Внутрішній ворог, наділений необмеженою владою.
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20.12.2024 16:52 Відповісти
Хоче самокат собі придбати - так не сезон....
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20.12.2024 16:38 Відповісти
Нема мови - віина надворі - і гроші потрібні ше на вчора
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20.12.2024 16:38 Відповісти
Після війни ви зелені зникнете з України!
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20.12.2024 16:39 Відповісти
Краще, щоб не встигли.
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20.12.2024 16:47 Відповісти
Контроль:
Аеропорт
Вокзали
Дороги (особливо в бульбашостан)
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20.12.2024 17:02 Відповісти
Всьо будєт, але попізжє.
Підор.
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20.12.2024 16:39 Відповісти
Наротний презедент і його менеджери.
Скубуть гоїв. Мафія і її жополизи із ЗП в сотні тисяч не мають постраждати.
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20.12.2024 16:43 Відповісти
Після війни ти будеш гойдатися на березі десь у лісі.
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20.12.2024 16:46 Відповісти
Він, як і його нащадки, буде безбідно жити у Парижі, за рахунок мудрого наріту.
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20.12.2024 16:53 Відповісти
Буде як з податками для бізнесу. Гральний бізнес не постраждав.
Так само не постраждає окрема категорія "українців з високими доходами".
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20.12.2024 16:46 Відповісти
Цеж треба, наріду зараз підняти податки так нічого не заважає, а високим дохдам, після війни
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20.12.2024 16:47 Відповісти
не на часі...
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20.12.2024 17:05 Відповісти
Головне, щоб не втікли
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20.12.2024 16:50 Відповісти
Подтки потрібно піднімати не на зарплати, а на надприбутки підприємствам.
а також тим у кого легкі кошти, типу артисти, блогеги, гадалки та інший непотріб
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20.12.2024 16:50 Відповісти
Про себя любимого не забудь. И желательно с 1 января 25г.
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20.12.2024 16:51 Відповісти
Яке ж тільки їбануте - після війни навпаки треба робити податкові канікули, щоб мотивувати людей працювати і за для якнайшвидшого відновлення економіки, а воно таке верзе.
Але хай верзе, все одно у кращому для цього агента сивковича сценарії, воно буде викладати свої економічні теорії співкамерникам.
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20.12.2024 16:53 Відповісти
Бо воно ще зелене. 73% стиглості.
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20.12.2024 16:58 Відповісти
його чекає гарна паля
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20.12.2024 16:56 Відповісти
Тобто повишати не збираються !
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20.12.2024 16:59 Відповісти
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20.12.2024 17:16 Відповісти
вони просто регочуть з мудрого наріду,я до речі також,все що з нами діється результат 30 річної тупого безвідповідального відношення до власного життя та вибору тих кому делегуєш ним розпоряджатися!!!отримуємо разом за всіх совків і продажної олегархам шолупоні,і далі нічого не зміниться,тому що бидло!!!
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20.12.2024 17:28 Відповісти
Потрібна реформа оплати праці, Громадяни усіх спеціальностей повинні мати гідну зарплату, а не при однакових трудозатратах, одні бідують, а іншим з пельки пре!
Наприклад, армія віднолення, люди які розбирають завали, за день натягаються кирпичів і отримають мінімалку, і якийсь артист, який вийде поляпати язиком, за день отримає тисячі доларів
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20.12.2024 17:34 Відповісти
Так у чому проблема? Станьте артистом, ляпайте язиком і не таскайте цю трикляту цеглу!
А вообщє можна всьо взять і подєліть (с)
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20.12.2024 18:56 Відповісти
Навіщо мені ляпати язиком))
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20.12.2024 21:39 Відповісти
скільки ти вже отримав за цей коментар?
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21.12.2024 09:56 Відповісти
Просто сміється в лице тупому наріду
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20.12.2024 17:36 Відповісти
"ну тупиє"
а звідки в підприємства візьмуться гроші на збільшені податки?
воно підніме ціну на продукцію та послуги. це ж очевидно.
в кінці все одно заплатить споживач
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20.12.2024 17:50 Відповісти
Не відчувається, що вони у владі тимчасово.
Таке враження, що все вирішено і гетьманцеви вже назавжди.
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20.12.2024 19:42 Відповісти
***, якЕ воно мерзотне.
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20.12.2024 21:02 Відповісти
Зачем толстосумов сейчас тревожить высокими налогами? Война для бедных.
Толстосумы заняты дерибаном, а когда война закончится, то можно будет выехать свободно из Украины и до свидания сказочник Гетьманцев.
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20.12.2024 21:23 Відповісти
И налоги высокие буду платить опять бедные, не отойдя еще от войны.
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20.12.2024 21:28 Відповісти
За словами депутата, на ньому зараз спостерігається структурне безробіття: висококваліфіковані працівники у дефіциті, але водночас удвічі, порівняно з мирним часом, зросло загальне безробіття - до 18,2% за підсумками минулого року
А дефіцит трактористів та водіїв, електриків - то звідки..?!
Зате в поліції- повний штат...
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20.12.2024 21:24 Відповісти
З високими доходами, це технологічні спеціалісти
Тобто в іншій країні - рівень їх життя буде співставним

Точно отримають небезпеку, та беззаконня
Що ще отримають, за підвищені податки?

Зараз США та ЕС вливають гроші (окрім зброї) - що змінилось?
Що реформували?
Нічого...

Запас НБУ взагалі виріс з 30млрд в 2022 до 40 млрд в 2024
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20.12.2024 21:57 Відповісти
Пнх!!!
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20.12.2024 23:06 Відповісти
Ой ідіоти, після підвищення податку на фопи, люди масово закривають фоопи. Тобто по суті держава нічого не заробила. Те саме і з цими податками, люди будуть працювати у чорну. Хоча після війни тут і так залишаться тільки ті хто фізично кордон перетнути не можуть.
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20.12.2024 23:28 Відповісти
Податки збільшено в 1,18 раза, себто на
18%.Так що брехати не слід.
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21.12.2024 03:57 Відповісти
Це один з тих іба...тих 5-6 менеджерів?
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21.12.2024 06:51 Відповісти
А що ЄС та США дурніші за українців бо давно запровадили прогресивне оподаткування прибутку. Під час другої світової війни в США доходило до 80% податку. Погугліть податкову систему хоча б Франції, ФРН
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21.12.2024 08:42 Відповісти
Прокуратура і судєйский корпус можуть не хвилюватися
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21.12.2024 09:46 Відповісти
А коли це..."після війни"?! Бомжів оподаткували вже зараз, а багатіїв будемо оподатковувати "після війни"?! Геніально! Які ж ці зелені таки скоти!!!
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21.12.2024 20:43 Відповісти

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