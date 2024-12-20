Гетманцев анонсував підвищення податків для українців з високими зарплатами. Але після війни

Наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, буде змушене ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, яка передбачатиме підвищення податків для українців з високими офіційними доходами.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"І там частина шкали буде вищою за 18%, частина буде нижчою. Думаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові", – сказав Гетманцев.

Водночас він запевнив, що підвищена нещодавно з 1,5% до 5% ставка військового збору діятиме лише до кінця воєнного стану.

"Термін визначено однозначно, не потрібно ніяких змін до закону, не потрібно ніяких обговорень – ці 3,5% зіскочать самі по собі", – зазначив голова Комітету.

Відповідаючи на запитання про те, як роботодавці відреагують на підвищення військового збору – повністю перекладуть його на найманих працівників чи компенсують відповідним підвищенням зарплати, – Гетманцев висловив думку, що це визначатиметься співвідношенням попиту та пропозиції на ринку праці.

За словами депутата, на ньому зараз спостерігається структурне безробіття: висококваліфіковані працівники у дефіциті, але водночас удвічі, порівняно з мирним часом, зросло загальне безробіття – до 18,2% за підсумками минулого року.

"Для дефіцитних професій, я не виключаю, що роботодавець візьме на себе це підвищення. Щодо тих професій, де попит нижчий за пропозицію, відповідно його на себе візьме працівник", – припустив Гетманцев.

Читайте також: БЕБ отримало дані про українців на Onlyfans завдяки допису Гетманцева. Пишуть про перші обшуки

Він також відкинув думку, що підвищення військового збору до 5% і низки інших податків може призвести до зростання тіні.

"Це абсолютно безглузді маніпулятивні розмови від псевдоекспертів про провокування цим законом тіні. Мені навіть соромно коментувати, що підвищення "аж" на 3,5% військового збору змушує йти в тінь. Ми знаємо, що зарплати в тіні – це одна з найпоширеніших схем з ухиленням від оподаткування протягом усіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не вплине", – вважає депутат.

Голова комітету наголосив, що, навпаки, зараз фіксується тренд на детінізацію заробітної плати, що пов'язаний із кількома причинами.

"Перше – це позиція відповідального бізнесу, який цілеспрямовано виходить із тіні і взагалі відмовляється від схем ухилення від оподаткування. Друге – це питання бронювання від мобілізації, де зараз вимога до середньої зарплати встановлена на рівні 20 тис. грн", – нагадав Гетманцев.

Він додав, що також сприяє детінізації заробітних плат робота Податкової служби.

"Підприємства дуже добре знають, що якщо заробітна плата нижча за середню в галузі, то це один із критеріїв того, щоб підприємство посилено відпрацьовувалося на рівні податкового контролю", – пояснив голова комітету.

Як повідомлялося, запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) передбачена у презентований Міністерством фінансів наприкінці минулого року Національній стратегії доходів (НСД).