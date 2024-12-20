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"Складно наздогнати об’єкт оподаткування": Гетманцев пояснив запровадження авансової сплати податку на прибуток

гетманцев

Державній податковій службі складно контролювати дотримання законодавства щодо сплати податку на прибуток підприємств, тому держава змушена запроваджувати авансові внески з податку на прибуток в окремих галузях, зокрема для пунктів обміну валюти та АЗС.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"На жаль, якщо порівнювати з податком на додану вартість – податок на прибуток адмініструється набагато менш ефективно. По-перше, податковий період річний, і аби наздогнати об'єкт оподаткування, необхідно проводити перевірку через декілька років після того, як вже отримання прибутку відбулося. В окремих випадках це складно, в інших випадках це неможливо", – розповів Гетманцев.

"По-друге, неможливо всіх наздогнати перевірками, аудитами, фізично неможливо. Якщо перевіряється протягом року 15% підприємств – це непоганий показник. Всі інші не перевіряються фізично, і цим користуються недобросовісні платники", – додав голова Комітету.

Він також зауважив, що доводити ухилення від сплати цього податку порівняно складно.

"По-третє, це складність доведення ухилень від оподаткування щодо податку на прибуток підприємств і різноманітність способів, які використовує бізнес для зменшення об'єкта оподаткування, які, на жаль, досить важко доводити в судах і під час податкового аудиту", – сказав Гетманцев.

За його словами, через це держава змушена запроваджувати авансові внески з податку на прибуток в окремих галузях, зокрема для пунктів обміну валюти та АЗС.

"Принцип, який ми запровадили – оподаткування за зовнішніми ознаками – віддає архаїкою. І він є менш справедливим, ніж оподаткування прибутку як такого. Але обставини, в яких ми опинилися, коли весь ринок, за виключенням двох-трьох підприємств, ухиляється від сплати податку на прибуток, нас змушують до вжиття спрощених методів оподаткування за зовнішніми ознаками", – пояснив голова Комітету.

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Він наголосив, що такі рішення демонструють свою ефективність і сфера їх застосування може бути розширена.

"Механізм так званого мінімального податкового зобов'язання – МПЗ – ми реалізували не тільки для АЗС та обмінників, а також в сільському господарстві, де він буде вдосконалюватися. Зараз також очікуємо підписання президентом закону про оподаткування ринку спирту виходячи з потужності підприємств", – нагадав Гетманцев.

Він додав, що нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія зареєстрував законопроєкт про оподаткування тютюнових виробництв також виходячи з обсягу сировини, яку імпортували на територію України виробники.

"Тобто цей процес буде дещо розширюватися, хоча точно не на всі галузі. І дуже важливо зрозуміти, що ці всі механізми є тимчасовими. Наприклад, для спирту ми ввели це на 5 років. І одночасно будемо вдосконалювати адміністрування податку на прибуток", – підсумував голова Комітету.

Як повідомлялося, Гетманцев також розповів, що наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, буде змушене ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, яка передбачатиме підвищення податків для українців з високими офіційними доходами.

Автор: 

податки (2421) прибуток (1805) Державна податкова служба (357) Гетманцев Данило (479)


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Топ коментарі
+12
Коли вже цього ненажеру посадять? Гетьманцев, припини красти і не буде потреби у підвищенні податків!
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20.12.2024 18:09
+9
А він значить впевнений, що його не наздоженуть, коли він буде "рвать когті".
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20.12.2024 18:13
+8
треба стригти сьогодні,ато раптом завтра прилетить кацаський подарунок??
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20.12.2024 18:08
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треба стригти сьогодні,ато раптом завтра прилетить кацаський подарунок??
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20.12.2024 18:08 Відповісти
Не стригти, а общипувати.
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20.12.2024 18:11 Відповісти
у нинішніх умовах-грабунок
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20.12.2024 18:14 Відповісти
Так "мудрий нарід73%" для того радісно і обрав в 2019 році у владу цю ЗЕбригаду гвалтівників, щоб зараз насолоджуватися процесом свого гвалтування.
Чи я неправий, ЗЕЛЯбобики?
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21.12.2024 08:21 Відповісти
а до цього він був щасливий??от жешь що ж ти не розбудив і дав насолодитися моментом,а то як на мене така сама суцільна срака,пики,дії,беззаконня,корупція,брехня,лицемірство....
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21.12.2024 12:17 Відповісти
А ти вже й запихався бігати наздоганяти!
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20.12.2024 18:09 Відповісти
Коли вже цього ненажеру посадять? Гетьманцев, припини красти і не буде потреби у підвищенні податків!
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20.12.2024 18:09 Відповісти
А він значить впевнений, що його не наздоженуть, коли він буде "рвать когті".
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20.12.2024 18:13 Відповісти
на самокаті далеко не встигне ....
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20.12.2024 18:16 Відповісти
1000% що ніхто навіть шукати не буде. Ви живете в країні тупих мазохістів
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21.12.2024 11:01 Відповісти
Коли штани спущені при перегляді Онлі фанс, то бігати в принципі складно)))))))))))))))))))))
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20.12.2024 18:14 Відповісти
авансом платити податок на прибуток, хоча його може й не бути? круто.
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20.12.2024 18:14 Відповісти
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20.12.2024 20:08 Відповісти
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20.12.2024 20:34 Відповісти
Саме цим блювотним язиком віддаються команди вбивати українців, не неси сюди рузьгє мір гнида...
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20.12.2024 21:18 Відповісти
Чуваки, ви ніколи не займалися бізнесом. Це вже існувало майже із самого 1991 року! Всі крупні компаніїї платили АВАНСОВІ ВНЕСКИ на прибуток.
Всі пристосувалися і ні на що це невпливало.
Ви за розкрадання владою і Гєтьманцевим на митниці дивіться і на мільярди, що отримують Зеленьський і Гєтьманцев від відшкодування "лівого" НДСу.
А це-імітація діяльності, як все у Зелених Недоумків.
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22.12.2024 07:37 Відповісти
Знову під прикриттям обмінників, бензинщиків, спиртовиків та табачки обдеруть селян. Обмінники і прочая шваль відкупляться, а селяни, як волосок на лисині - видеруть останнє - і ще й НАПЕРЕД, не знаючи ні про погоду, ні про врожай... Гетьманцев, він конешно, рашистьска гнида від Сівковича - але ж є окрім нього у ВР є інші економісти.
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20.12.2024 18:16 Відповісти
НЕ путайте тих хто має 1-2 паї ( і має з цього 200-250 кг збіжжя в рік) і НОВИХ ПОМІЩИКІВ - які фактично вижимають з арендованої землі останні соки (рапс, соняшник і інше). А ПОТІМ ВИ ДИВУЄТЕСЬ коли польські фермери НЕ дають себе продинамити з цінами нашу сільськогосподарську мафію?? Не дивуєтесь - бо ви НЕНАВИДИТЕ польських фермерів - АЛЕ НЕ ВИЙДЕТЕ і не НАБ'ЄТЕ ТОВСТЕ ЖИРНЕ БИДЛО, яке срало з великої гори збіжжя на податки і на закон. Мертві селяни ВЖЕ нічого їм не скажуть - А ви - схаваєте черговий один їблан плюс один гандон і про ефективного сільгоспвиробника - ПОХЄР що село ВЖЕ здохло.
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20.12.2024 18:39 Відповісти
Зі всією повагою. Ніфіга не зрозумів. Якась дивна конструкція з малих сільгоспвиробників, великих холдингів, польських фермерів, товстого (жирного) бидла на горі збіжжя, і сдохшого села (на яке, тим не менш - чомусь похер). Як це все стосується видирання авансом податку на прибуток сільгоспвиробників?
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20.12.2024 18:54 Відповісти
Зі всією повагою - якщо ви ЗеПсО - ідіть *****. Якщо у вас є родичі в селах Черкащини, Вінничини, Хмельниччини - ПРОЇДЬТЕСЬ по мертвих селах у яких населення ЗМЕНШИЛОСЬ у 10 разів і БІЛЬШЕ, проїдьтесь по цвинтарях - на які НІХТО вже не ходить. Райцентри - ВТРИЧІ зменшилась чисельність. І РАДИ ЧОГО ??. Щоб у пороха, гройсмана, гереги, решти нових ПІЗДНЕСМЕНІВ і нових нуворишів від ******* БУЛО БІЛЬШЕ Української землі?? А ПОТІМ - заряжайте людей (кого??) на на мову віру ЗСУ?? СКІЛЬКИ людей які повірили МАФІЇ при владі УЖЕ повернулись до Мордору??
Одна проблема - в НАС - вони УЖЕ розчаровані (питання ДЕ БУЛА ЗЕШОЬЬЬля). Друга проблема - їх ТАК САМО путлер використає ПРОТИ нас - і не кажіть що корабельні сосни араХАМА тут ні при чому.
А взагалі - жуй попкорн - смокчи віскі - ти ж за заправки переживаєш а не за людей. Тільки коли будеш тікати до демократії і писати про те, як ти переживав за заправки і про роль заправок в збагаченні блохерів ЗНАЙ - хтось ВИЖИВЕ і прийде і начистить лице.
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20.12.2024 21:19 Відповісти
Вірю - Вам болить за винищене село. Тому пропускаю Вашу тупу грубість матюкливої сініци - і запитую ще раз - як відродженню села допоможе видирання авансом податку на прибуток із сільгоспвиробників? Будете матюкатися - самі йдіть в жопу. А може таки зможете відповісти щось по суті?
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20.12.2024 23:04 Відповісти
Та що Ви від нього хочете, як воно Васілій? Ти усе сказано: крім матюччя від нього нічого не почуєш…
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21.12.2024 17:19 Відповісти
А ви тролі подляка, що з вас взяти крім аналізу
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22.12.2024 07:44 Відповісти
Яких ще " селян"
Це хто " селянин" Вєрєвський чи " Cargill"? Ніяких " селян" , як власників бізнесу вже 20 років як не існує. Ті малі підприємці вже давно вимерли як клас, не витримавши конкуренції із латифундістами. Всі селяни-це наймані працівники.
Не лізь туди, де ти невіглас.
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22.12.2024 07:42 Відповісти
Ще один "невіглас" вилупився... Подивився хоч би статистику по сільгоспвиробниках.
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22.12.2024 13:46 Відповісти
А ну, пред'яви свою " статистику", троль
70 відсотків основного с.г експорту-це АГРОХОЛДІНГИ, напряму, чи через прокладки. Там жодного " селянина" немає.
І тільки за 23 рік, в Україну не повернули 8 ярдів доларів експортної виручки.
Ще раз-не лізь туди, де ти нібєльмеса нерозумієш
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22.12.2024 14:07 Відповісти
А до чого тут експорт? Експорт в руках агрохолдингів, бо в них потужності зберігання і траспортування. Якщо ти такий знаток (не схоже) - маєш знати, що агрохолдінги скупають продукцію на свої елеватори у середніх і мілких виробників - щоб сформувати великі експортні партії. Це стосується трейдингу, а не виробництва. Почитай літературку, "знаток" пля....
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22.12.2024 14:16 Відповісти
Тролл, не зви,,ди. Ну покажи ту " літературку", троляка медведчуківський, пошлись хоть щось, крім медодичок фсб
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22.12.2024 15:16 Відповісти
Гетьманцев:
"Ми вас будемо ПО БЕСПРЕДІЛУ ГРАБУВАТИ, до тих пік, поки хтось з нас не помре: або ви від голоду, або ми від обжорства."
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20.12.2024 18:21 Відповісти
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20.12.2024 20:21 Відповісти
Ніколи!
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21.12.2024 16:50 Відповісти
Хто б то ще цю скотиняку обскубав!
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20.12.2024 18:31 Відповісти
зрозуміли=
нє трєба скігліти
Беремо лопату та б'єм гетьМанцева в рило
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20.12.2024 19:11 Відповісти
Якщо треба платити наперед, то навіщо армія податківців... Шапіто...
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20.12.2024 19:15 Відповісти
"оподаткування … виходячи з потужності підприємств" - це як тарифувати споживання електроенергії по перетину вхідного дроту, або споживання води по діаметру вхідної труби.
Може на вході дроту або труби нічого нема - але плати по максімуму.
Доки у владі мародери - Перемога сумнівна.
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20.12.2024 19:24 Відповісти
Ну а як інакше, якщо той самий спирт майже весь продається контрафактно. По документам майже всі заводи стоять, тільки состави туда/сюди шастають. І це вже не перше десятиріччя така історія.
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21.12.2024 17:19 Відповісти
"Складно наздогнати об'єкт оподаткування"
Уявляю собі Гетманцева, який женеться за фабрикою або ФОПом.
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20.12.2024 19:26 Відповісти
Ну от за доставку газу нараховують якщо є котел , а ним навіть не користуєшся , то і податки також платіть , хоч і нема прибутку. Анекдот згадався , хто всравсь - невістка , так її ж дома не було , так свитка ж висіла! Отаке відношення і до людей. А всрались то можновладці!
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20.12.2024 19:33 Відповісти
Чому цей поцманцев не люстрований ще у смітник...
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20.12.2024 21:16 Відповісти
В першу чергу треба наздогнати цього покидька та посадити на кіл!!!!
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20.12.2024 23:07 Відповісти
Якщо в бізнесмена немає прибутку якого біса він бізнесує - йди найманим робітником, вакансій ціла купа. 33 роки крутили бізнесмени народ на одному органі, уникаючи податків. Ну а за введення прогресивного податку на доходи Ви також проти бо це ідея Гетьманцева?
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21.12.2024 08:22 Відповісти
Ти знаєш, хто такий підприємець і чим він займається, діду?
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21.12.2024 11:04 Відповісти
Веде подвійну бухгалтерію платить мінімалку решту в конверті. В Хмельницькому таких героїв три базари. І кричать Сейв ФОП -ні касовим апаратам! Покричали б вони про це у ФРН. Тут навіть турки продають через кас апарат з видачею чеків
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21.12.2024 12:15 Відповісти
Юрій Бутусов:
Один з найбільших виробників та експортерів соняшникової олії в Україні заявив про готовність закрити бізнес через корупційні схеми Слуг народу, якими керує Данило Гетьманцев - помічник агента ФСБ Володимира Сівковича і довірена особа Володимира Зеленського.
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21.12.2024 19:19 Відповісти
я сподіваюсь, коли настане час, то цього є....ната, доженуть всі бажаючіф
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21.12.2024 20:57 Відповісти
А мзду теж авансом буде брати гусак Сівковича.
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22.12.2024 11:21 Відповісти
А побудувати нормальну країну не пробували? Ах да, в такій країні пан гетьманцев рулив би якимось чп що ухиляється від податків(сюдячи по статьї він в цьому спець) а не управляв би країною...
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22.12.2024 13:11 Відповісти

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