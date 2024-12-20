"Складно наздогнати об’єкт оподаткування": Гетманцев пояснив запровадження авансової сплати податку на прибуток
Державній податковій службі складно контролювати дотримання законодавства щодо сплати податку на прибуток підприємств, тому держава змушена запроваджувати авансові внески з податку на прибуток в окремих галузях, зокрема для пунктів обміну валюти та АЗС.
Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
"На жаль, якщо порівнювати з податком на додану вартість – податок на прибуток адмініструється набагато менш ефективно. По-перше, податковий період річний, і аби наздогнати об'єкт оподаткування, необхідно проводити перевірку через декілька років після того, як вже отримання прибутку відбулося. В окремих випадках це складно, в інших випадках це неможливо", – розповів Гетманцев.
"По-друге, неможливо всіх наздогнати перевірками, аудитами, фізично неможливо. Якщо перевіряється протягом року 15% підприємств – це непоганий показник. Всі інші не перевіряються фізично, і цим користуються недобросовісні платники", – додав голова Комітету.
Він також зауважив, що доводити ухилення від сплати цього податку порівняно складно.
"По-третє, це складність доведення ухилень від оподаткування щодо податку на прибуток підприємств і різноманітність способів, які використовує бізнес для зменшення об'єкта оподаткування, які, на жаль, досить важко доводити в судах і під час податкового аудиту", – сказав Гетманцев.
За його словами, через це держава змушена запроваджувати авансові внески з податку на прибуток в окремих галузях, зокрема для пунктів обміну валюти та АЗС.
"Принцип, який ми запровадили – оподаткування за зовнішніми ознаками – віддає архаїкою. І він є менш справедливим, ніж оподаткування прибутку як такого. Але обставини, в яких ми опинилися, коли весь ринок, за виключенням двох-трьох підприємств, ухиляється від сплати податку на прибуток, нас змушують до вжиття спрощених методів оподаткування за зовнішніми ознаками", – пояснив голова Комітету.
Він наголосив, що такі рішення демонструють свою ефективність і сфера їх застосування може бути розширена.
"Механізм так званого мінімального податкового зобов'язання – МПЗ – ми реалізували не тільки для АЗС та обмінників, а також в сільському господарстві, де він буде вдосконалюватися. Зараз також очікуємо підписання президентом закону про оподаткування ринку спирту виходячи з потужності підприємств", – нагадав Гетманцев.
Він додав, що нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія зареєстрував законопроєкт про оподаткування тютюнових виробництв також виходячи з обсягу сировини, яку імпортували на територію України виробники.
"Тобто цей процес буде дещо розширюватися, хоча точно не на всі галузі. І дуже важливо зрозуміти, що ці всі механізми є тимчасовими. Наприклад, для спирту ми ввели це на 5 років. І одночасно будемо вдосконалювати адміністрування податку на прибуток", – підсумував голова Комітету.
Як повідомлялося, Гетманцев також розповів, що наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, буде змушене ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, яка передбачатиме підвищення податків для українців з високими офіційними доходами.
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Чи я неправий, ЗЕЛЯбобики?
Всі пристосувалися і ні на що це невпливало.
Ви за розкрадання владою і Гєтьманцевим на митниці дивіться і на мільярди, що отримують Зеленьський і Гєтьманцев від відшкодування "лівого" НДСу.
А це-імітація діяльності, як все у Зелених Недоумків.
Одна проблема - в НАС - вони УЖЕ розчаровані (питання ДЕ БУЛА ЗЕШОЬЬЬля). Друга проблема - їх ТАК САМО путлер використає ПРОТИ нас - і не кажіть що корабельні сосни араХАМА тут ні при чому.
А взагалі - жуй попкорн - смокчи віскі - ти ж за заправки переживаєш а не за людей. Тільки коли будеш тікати до демократії і писати про те, як ти переживав за заправки і про роль заправок в збагаченні блохерів ЗНАЙ - хтось ВИЖИВЕ і прийде і начистить лице.
Це хто " селянин" Вєрєвський чи " Cargill"? Ніяких " селян" , як власників бізнесу вже 20 років як не існує. Ті малі підприємці вже давно вимерли як клас, не витримавши конкуренції із латифундістами. Всі селяни-це наймані працівники.
Не лізь туди, де ти невіглас.
невіглас" вилупився... Подивився хоч би статистику по сільгоспвиробниках.
70 відсотків основного с.г експорту-це АГРОХОЛДІНГИ, напряму, чи через прокладки. Там жодного " селянина" немає.
І тільки за 23 рік, в Україну не повернули 8 ярдів доларів експортної виручки.
Ще раз-не лізь туди, де ти нібєльмеса нерозумієш
"Ми вас будемо ПО БЕСПРЕДІЛУ ГРАБУВАТИ, до тих пік, поки хтось з нас не помре: або ви від голоду, або ми від обжорства."
нє трєба скігліти
Беремо лопату та б'єм гетьМанцева в рило
Може на вході дроту або труби нічого нема - але плати по максімуму.
Доки у владі мародери - Перемога сумнівна.
Уявляю собі Гетманцева, який женеться за фабрикою або ФОПом.
Один з найбільших виробників та експортерів соняшникової олії в Україні заявив про готовність закрити бізнес через корупційні схеми Слуг народу, якими керує Данило Гетьманцев - помічник агента ФСБ Володимира Сівковича і довірена особа Володимира Зеленського.