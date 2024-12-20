Мінфін продовжить перехідний період для впровадження нових вимог до розрахункових документів

Міністерство фінансів України на два місяці, до 1 березня 2025 року, продовжить перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13" №601, суб'єкти господарювання зобов'язані з 1 січня 2025 року забезпечити видачу розрахункових документів за формою та змістом, які враховують зміни, внесені наказом.

При цьому для магазинів безмитної торгівлі передбачена можливість протягом трьох місяців від дати набрання наказом чинності при продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів видавати розрахункові документи за "старою" формою.

Однак при цьому необхідно зазначати реквізити паспортного документа покупця товару, вагу одиниці тютюнового виробу, кількість тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об'єм у літрах одиниці товару (пляшки).

"Проте у зв'язку із тривалою процедурою погодження та реєстрації наказу виникла необхідність надання більш тривалого терміну для здійснення суб'єктами господарювання заходів щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій для забезпечення формування ними розрахункових документів за новою формою та змістом з урахуванням змін, внесених наказом №601", – сказано в повідомленні Мінфіну.

Тому Мінфін підготував проєкт наказу, яким пропонується на два місяці продовжити перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

Зазначений наказ найближчим часом буде подано для державної реєстрації до Мін'юсту.

Як повідомлялося, в жовтні обсяг розрахунків, проведених з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), становив 408,36 млрд грн, що майже на третину більше, ніж було у січні (310,24 млрд грн).

Як повідомлялося, Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня минулого року за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.