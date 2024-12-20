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Новини
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Російські безпілотники знищили склад "Сільпо". Втрачено товарів на 400 мільйонів. ФОТОрепортаж

Російські безпілотники знищили склад

Унаслідок російської атаки безпілотників зранку 20 грудня був знищений склад замороженої продукції мережі супермаркетів "Сільпо" в Бориспільському районі Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Fozzy Group.

"Пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн. Наша команда працює над переналаштуванням логістики. Робимо все, щоб доставляти улюблені продукти для наших гостей", – сказано в повідомленні.

У компанії додали, що люди під час атаки не постраждали.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 15:45 20 грудня на площі 15 тис. кв. м ліквідовано пожежу, що виникла в складському приміщенні на території Бориспільського району внаслідок ворожої атаки безпілотниками.

До гасіння залучилися 72 рятувальники та 24 одиниці техніки.

Пожежа внаслідок російської атаки
Пожежа внаслідок російської атаки
Пожежа внаслідок російської атаки
Пожежа внаслідок російської атаки
Пожежа внаслідок російської атаки
Пожежа внаслідок російської атаки
Пожежа внаслідок російської атаки

Нагадаємо, вранці 20 грудня російські військові здійснили ракетну атаку на Київ. Унаслідок ударів одна людина загинула, ще 9 отримали поранення.

Автор: 

пожежа (199) ДСНС (156) склад (18) Сільпо (9)


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Топ коментарі
+9
НАВІЩО КОНЦЕНТРУВАТИ ВСЕ НА ВЕЛИКИХ РЦ ПІД ЧАС ВІЙНИ????
ТРЕБА РОЗПОДІЛЯТИ ПО ВСІЙ КРАЇНІ,ХОЧАБ ОБЛ.ЦЕНТРИ, НА МЕНЬШИХ РЦ,А НЕ ГНАТИСЬ ЗА КОПІЙКОЮ ПРИ ТАКИХ РИЗИКАХ!!!!!!!!!!!!!!!
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20.12.2024 21:03
+7
Баньте цих підарасів , що кажуть про домовленості між українським бізнесом і терористами рашистами!! Це кончені ********** шниди
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20.12.2024 23:06
+2
Це не зовсім відповідає заявам командування ПС ЗСУ від 20.12.2024р. Може досить 3,14.діти і почати говорити правду?! Ви ж не лише на єдиному лохотроні це розповсюджуєте. Інформування як на )(уйлостані.
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20.12.2024 21:14
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Тепер по всій мережі Сільпо.
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20.12.2024 20:34 Відповісти
НАВІЩО КОНЦЕНТРУВАТИ ВСЕ НА ВЕЛИКИХ РЦ ПІД ЧАС ВІЙНИ????
ТРЕБА РОЗПОДІЛЯТИ ПО ВСІЙ КРАЇНІ,ХОЧАБ ОБЛ.ЦЕНТРИ, НА МЕНЬШИХ РЦ,А НЕ ГНАТИСЬ ЗА КОПІЙКОЮ ПРИ ТАКИХ РИЗИКАХ!!!!!!!!!!!!!!!
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20.12.2024 21:03 Відповісти
Так у бізнесу мета така - біганина за копійкою. Щоб бізнесмен не гнався за копійкою, йому треба не займатися бізнесом.
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20.12.2024 22:53 Відповісти
Безумовно, ви маєте рацію.
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20.12.2024 22:54 Відповісти
Це не зовсім відповідає заявам командування ПС ЗСУ від 20.12.2024р. Може досить 3,14.діти і почати говорити правду?! Ви ж не лише на єдиному лохотроні це розповсюджуєте. Інформування як на )(уйлостані.
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20.12.2024 21:14 Відповісти
Мразота москал...ка!!
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20.12.2024 21:54 Відповісти
Треба їм вкресати по спиртзаводу якомусь.Для кацапів це гірше ніж по нафтопереробці
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21.12.2024 07:53 Відповісти
Шо да, то да, я бы сказал, шо это похлеще , чем серпом по гогошарам.
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21.12.2024 07:57 Відповісти
це пил для великого бізнесу
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20.12.2024 22:07 Відповісти
Сподіваюсь ви просто не зрозуміли значення слова "млн"
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21.12.2024 09:04 Відповісти
ха.... не вірю я в випадковість таких подій... дуже сммачно можна поживитися з цього удару... хто має голову - той розуміє. Я проти конспірології, але, знаючи наших нуворішів - не виключаю програмованість такого випадку. У мене в Сумському районі були також дуже ГОСПОДАРСЬКІ удари.... сапієнті сат, як казали давні латиняне
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20.12.2024 22:10 Відповісти
Баньте цих підарасів , що кажуть про домовленості між українським бізнесом і терористами рашистами!! Це кончені ********** шниди
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20.12.2024 23:06 Відповісти
Всё уже украдено до нас .
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20.12.2024 22:57 Відповісти
Ось і потрібно вимагати від ООН створювати механізми притягнення терористів до відповідальності!!
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20.12.2024 23:05 Відповісти
У них это не впервые. И опять по заморозке.
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21.12.2024 00:37 Відповісти
НАдеюсь ответка будет, но объективности ради, практически не посещаю "Сильпо", поднакручены цены. По наивности думал , что в таком бренде будет дешевле.
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21.12.2024 07:55 Відповісти
К примеру, пирожки с картохой - на развес. По кругу, один получается 50 грн с гаком. Та тьфу на них , вместе с тем Сильпо.
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21.12.2024 08:28 Відповісти

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