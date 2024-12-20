Російські безпілотники знищили склад "Сільпо". Втрачено товарів на 400 мільйонів. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки безпілотників зранку 20 грудня був знищений склад замороженої продукції мережі супермаркетів "Сільпо" в Бориспільському районі Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Fozzy Group.

"Пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн. Наша команда працює над переналаштуванням логістики. Робимо все, щоб доставляти улюблені продукти для наших гостей", – сказано в повідомленні.

У компанії додали, що люди під час атаки не постраждали.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 15:45 20 грудня на площі 15 тис. кв. м ліквідовано пожежу, що виникла в складському приміщенні на території Бориспільського району внаслідок ворожої атаки безпілотниками.

До гасіння залучилися 72 рятувальники та 24 одиниці техніки.















Нагадаємо, вранці 20 грудня російські військові здійснили ракетну атаку на Київ. Унаслідок ударів одна людина загинула, ще 9 отримали поранення.