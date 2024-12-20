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Новини
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Ракетна атака на Київ: ворог завдав удару балістикою, загинула людина, 13 постраждалих, значні пошкодження у 3 районах. ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Києву зранку 20 грудня є загиблий та постраждалі. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

"Сьогодні близько 07:00 ранку збройні сили РФ завдали комбінованого  ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста", - йдеться  в повідомленні.

Є загиблий та постраждалі

"Внаслідок ворожої атаки вже 7 людей постраждали. Двох із них госпіталізували", - повідомив міський голова Віталій Кличко.

Згодом стало відомо,  що вже чотирьох із семи постраждалих госпіталізували медики.

"9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Чотирьох з них госпіталізували", - повідомив Кличко о 9:19.

Станом на 10:20 у Києві внаслідок ранкової атаки - одна людина загинула і десятеро постраждалих, з них шестеро госпіталізовані.

Внаслідок ранкової атаки РФ  на столицю вже 11 постраждалих, повідомили у поліції Києва об 11:15.

"Серед поранених чоловіки та жінки віком від 19 до 58 років, у більшості з них лікарі діагностували множинні осколкові поранення та забої на тілі. Загиблому чоловіку було 53 роки", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:00 внаслідок ракетної атаки по столиці - загинула одна особа, дванадцять поранено, п'ять з них госпіталізували.

"У постраждалих  різні поранення – як уламкові, різані рани, пневмоторакс – проникаючі поранення грудної клітини, коли пошкоджені легені. Є важкі, є легкі, яким медики надали допомогу на місці. Загрози життю тим людям, які в лікарні, немає", – повідомив в ефірі телемарафону речник КМВА Михайло Шаманов.

Оновлена інформація станом на 16:30

"Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару у Києві вже збільшилася кількість постраждалих. Чоловік зазнав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару - 13 людей", - уточнили в КМВА.

Київ
Київ

Наслідки фіксуються у різних районах столиці

У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). 

У ДСНС України підтвердили, що внаслідок російського обстрілу загинула людина.

Також внаслідок падіння ракети відключено від постачання газу сім побутових об'єктів на вул. Антоновича, 70, повідомили у КМДА.

Відповідні служби працюють над відновленням послуг.

"Внаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження", - повідомив Кличко.

Солом’янський район

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район

Виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.

За інформацією "Київпастранс" затримується рух тролейбусів №6, 16, 18, 19, 33, 35 та автобусів №50

"Затримка спостерігається по вул. Ю. Іллєнка в напрямку станції метро Лук'янівська. На відповідній ділянці наразі перекритий рух", - зазначається в повідомленні.

Також зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Печерському районах.

"У Дніпровському районі - без негативних наслідків. В Печерському районі ймовірно в наслідок падіння уламків сталось загоряння в гаражі. Інформація уточняється", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві палають автівки внаслідок падіння уламків ракети, є потерпілі (оновлено). ВIДЕО

Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ

Автор: 

Київ (19463) обстріл (28449) ракети (4023) Повітряні атаки на Київ (755) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+48
А москва і папаша єрмака з гру гш рф спокійно спить.
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20.12.2024 08:35
+43
Навіяло: Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. 18.02.2022
Але то вже був фініш, старт стався в квітні 19-го, звідти всі наші біди.
Якби той дебільний наріт не вибрав, щоб закрити ракетну програму, щоб зупинити виробництво зброї і снарядів, щоб відводити війська, щоб розміновувати Чонгар, щоб не Оман, заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє... ну не полізло б то ***** так в наглу! Спокою б не було, до факт, але ж біди такої б не було. А так, ржем па-пріколу... Весело, курва? нє?
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20.12.2024 09:45
+24
Ракета кинжал сама по собі звичайний іскандер. Не кисла в прильоті, бо дурі вистачає. Але, стає воно аеробалістичною, коли ту ******* розганяють літаком. Плюс невелика модернізація. Ті МІГи саме і заточені під ту ракету, тобто, це є комплекс. Коли почнуть нищити ті міги, то і кинжалам копійка ціна.
Ну а до мокшви є чим дотягтись, але ж перелякана гуманність західних озабоченців не дозволяє того робити. А на своє, коли треба було, гроші йшли на великекрадівництво+явамнічегонєдолжен. Ну і більшості було на все насрать - хотьпаржом...
Отакої.
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20.12.2024 09:06
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Сторінка 3 з 3
Балістика має таку особливість коли збивають ракету і вона десь в атмосфері не взірвалась то бойва частина падає всерівно на певному радіусі від цілі або самі уламки також.
Це повязано з тим що на останній частині траекторії де знижується швидкість ракети через захід в щільні шари атмосфери її швидкість падає де її і збивають. Але там уже траекторія вертикальна.
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20.12.2024 12:27 Відповісти
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20.12.2024 11:57 Відповісти
Друзі,не кричіть дуже суворо на Вовочку! він не наважується бити по Масквє мільйонами Пекол,Паляниць,Рут,Мац....адже йому там ще виступати на корпоративах,а що як дарагіє масквічі образяться і не запрошуватимуть 95-квартал?
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20.12.2024 12:36 Відповісти
їбана смердюча підарня !! Шоб ви повиздихали всі .
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20.12.2024 12:37 Відповісти
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20.12.2024 12:48 Відповісти
"Полицейский садик" пострадал... Костёл...
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20.12.2024 12:54 Відповісти
УДАРІВ У ВІДПОВІДЬ ПО ВОРОЖИМ МІСТАМ НЕ БУДЕ, Наша влада цього не допустить. Вже напевно всі зрозуміли, якого народу вони слуги.
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20.12.2024 13:17 Відповісти
Ударів чим?
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20.12.2024 19:50 Відповісти
Від попередників залишилось штук п'ять пускових і більше 20 ракет ОТРК ГРОМ-2. Весь центр на москві можно перетворити в руїни.
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20.12.2024 21:47 Відповісти
неможна

Operational range: 50 km (31 mi) - 400-500 km (250-310 mi)
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20.12.2024 22:11 Відповісти
ОТРК ГРОМ-2 в зависимости от типа б/ч имеет дальность 850-1000км
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23.12.2024 11:55 Відповісти
Так, а де Гундос? Де звернення до народу? В нього столицю розбомбили, а воно під яку шконку забилося? Де реакції посольств? Хтось щось взагалі сказв, чи вже усім пофіг? Не бачу новин про реакцію.
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20.12.2024 13:23 Відповісти
Ну гундос опять матючком дипломатично ответит. Разве этого мало?
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20.12.2024 13:29 Відповісти
Гундосу на Київ нас-рати.
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20.12.2024 13:29 Відповісти
А що ви чекаєте від гундоса ? Скаже-усі винні будуть покарані і ви вкотре будете плюватися "знову це неголене чмо вилізло зі своїми відосиками". Тож навіщо вам його звернення ?
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20.12.2024 14:39 Відповісти
від щирого УКРАЇНСЬКОГО, сумського-донецького серця, бажаю, аби тЕ, усе потрощене майно, виявилося зеленсько-бОйковим.. бо через цих довбойобів-какаразніц У України усі проблеми з тією людожерською Кацапією і місцевою какаразніцею-хотьпаржОм..
Українці, тримаймося - Московія дохне.. хоча вона і бАльшАя, але не Велика... як вони пересрали усі наші слова-сЕнси, а "наші" хохли-малороси - повірили..
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20.12.2024 13:42 Відповісти
Так должна выглядеть утрешним просмотром Москвы . В данный момент идут соплежевание союзников , все на словах , на языке , а по факту ***** крушит Киев и Украину.. Куйня прогнозы.
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20.12.2024 14:54 Відповісти
Це тільки путін та його смі кажуть, що вони не бьють по мирних. Це брехня, переміжана з цинізмом. Бьють, суки, ще й як! А нам запад заважає. Бо, якщо щось зробимо проти їх наказів, то грошей не дадуть. Але де ж ті гроші? Ви щось отримували? Це гроші для підтирмки населення.
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20.12.2024 17:03 Відповісти
А чому не кажуть, що склади Сільпо рознесло? Правда то Бориспільській район. Але гучно було так - то не уламки впали, бо вікна й двері в мене трохи побахкали..
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21.12.2024 06:59 Відповісти
Удивительно по крумскому мосту даже не планируют битъ, уже есть оружие пока Байдет президент помашут пальцем и будут поважаты , особенно раша будет думатъ стоит ли битъ по Украине теперъ с Трампом уже не будет возможности. Как так мы опять такие возможности упускаем , просто позор и ужас
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21.12.2024 09:54 Відповісти
Це просто неприпустимо, що ворог продовжує бити по мирних містах!
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22.12.2024 23:22 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПО ПИТЕРУ ПО ДВОРЦУ И ЭРМИТАЖУ БАХНУТЬ !!!
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24.12.2024 09:00 Відповісти
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