Ракетна атака на Київ: ворог завдав удару балістикою, загинула людина, 13 постраждалих, значні пошкодження у 3 районах. ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Києву зранку 20 грудня є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

"Сьогодні близько 07:00 ранку збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста", - йдеться в повідомленні.

Є загиблий та постраждалі

"Внаслідок ворожої атаки вже 7 людей постраждали. Двох із них госпіталізували", - повідомив міський голова Віталій Кличко.

Згодом стало відомо, що вже чотирьох із семи постраждалих госпіталізували медики.

"9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Чотирьох з них госпіталізували", - повідомив Кличко о 9:19.

Станом на 10:20 у Києві внаслідок ранкової атаки - одна людина загинула і десятеро постраждалих, з них шестеро госпіталізовані.

Внаслідок ранкової атаки РФ на столицю вже 11 постраждалих, повідомили у поліції Києва об 11:15.

"Серед поранених чоловіки та жінки віком від 19 до 58 років, у більшості з них лікарі діагностували множинні осколкові поранення та забої на тілі. Загиблому чоловіку було 53 роки", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:00 внаслідок ракетної атаки по столиці - загинула одна особа, дванадцять поранено, п'ять з них госпіталізували.

"У постраждалих різні поранення – як уламкові, різані рани, пневмоторакс – проникаючі поранення грудної клітини, коли пошкоджені легені. Є важкі, є легкі, яким медики надали допомогу на місці. Загрози життю тим людям, які в лікарні, немає", – повідомив в ефірі телемарафону речник КМВА Михайло Шаманов.

Оновлена інформація станом на 16:30

"Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару у Києві вже збільшилася кількість постраждалих. Чоловік зазнав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару - 13 людей", - уточнили в КМВА.





Наслідки фіксуються у різних районах столиці

У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.



За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди).

У ДСНС України підтвердили, що внаслідок російського обстрілу загинула людина.

Також внаслідок падіння ракети відключено від постачання газу сім побутових об'єктів на вул. Антоновича, 70, повідомили у КМДА.

Відповідні служби працюють над відновленням послуг.

"Внаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження", - повідомив Кличко.

Солом’янський район

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район

Виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.

За інформацією "Київпастранс" затримується рух тролейбусів №6, 16, 18, 19, 33, 35 та автобусів №50

"Затримка спостерігається по вул. Ю. Іллєнка в напрямку станції метро Лук'янівська. На відповідній ділянці наразі перекритий рух", - зазначається в повідомленні.

Також зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Печерському районах.

"У Дніпровському районі - без негативних наслідків. В Печерському районі ймовірно в наслідок падіння уламків сталось загоряння в гаражі. Інформація уточняється", - йдеться в повідомленні.

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