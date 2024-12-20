У Києві палають автівки внаслідок падіння уламків ракети, є потерпілі (оновлено). ВIДЕО

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зранку у Києві лунають потужні вибухи. Рашисти атакують столицю ракетами. Працює ППО.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце", - наголосив Кличко.

Також міський голова повідомив про потерпілого:

"Один потерпілий у Голосіївському районі. Медики надають допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Також Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків в недобудову, повідомили у КМВА. А у Солом'янському - попередньо є загорання в будівлі. Деталі зʼясовуються.

"Ще один потерпілий в Голосіївському районі. Його госпіталізували", - повідомив о 7:42 Кличко.

Оперативна інформація на 7:45

Згодом Кличко повідомив про пожежу у Шевченківському районі. Також у Голосіївському - пошкоджена тепломагістраль.

О 7:47 - оголошено про відбій повітряної тривоги.

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