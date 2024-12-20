У Києві палають автівки внаслідок падіння уламків ракети, є потерпілі (оновлено). ВIДЕО
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Зранку у Києві лунають потужні вибухи. Рашисти атакують столицю ракетами. Працює ППО.
"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце", - наголосив Кличко.
Також міський голова повідомив про потерпілого:
"Один потерпілий у Голосіївському районі. Медики надають допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Також Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків в недобудову, повідомили у КМВА. А у Солом'янському - попередньо є загорання в будівлі. Деталі зʼясовуються.
"Ще один потерпілий в Голосіївському районі. Його госпіталізували", - повідомив о 7:42 Кличко.
Оперативна інформація на 7:45
Згодом Кличко повідомив про пожежу у Шевченківському районі. Також у Голосіївському - пошкоджена тепломагістраль.
О 7:47 - оголошено про відбій повітряної тривоги.
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і ще варто брати до уваги спроможності
я бачу усі начальники у сбу та гур їздять на лексусах, то може хай скинуться ?
а якщо чесно, то Буданов - такий самий тіктокер, як і переважна більшість поточного керівництва України
Найкраще воює професійна армія, добре організована, забезпечена, навчена, озброєна, і воює, знову, найкраще - за гроші.
Одна прорвавшаяся "Паляниця" "погоду" там не испортит ... нажаль.
чи так складно на зльоті підкараулити той міг?
скілько можна знущатись з людей?
де гур, де сбу?
а своє я роблю гарно
а той хто не хоче спалити маськву - хворий
на срасії бажаючих мільони вбити когось за гроші
у наших очильників бабло є
тож формальна логіка показує що нема бажання
знищувати ВПК - це тактичне першофергове завдання Буданових і Ко!
Стартова маса ракети: 3 800 кг; Маса бойової частини: 480 кг (але може бути зменшена для досягнення більшої дальності); Довжина 7,2 м;Діаметр 920 мм;
Дві автівки + 480 кг вибухівки. Зенітні ракети рідко попадають контактно. Найчастіше руйнують вибухом і уламками, або вражаючими елементами.
Тому падають уламки балістичної ракети.