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У Києві палають автівки внаслідок падіння уламків ракети, є потерпілі (оновлено). ВIДЕО

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зранку у Києві лунають потужні вибухи. Рашисти атакують  столицю ракетами. Працює ППО.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце", - наголосив Кличко.

Також міський голова повідомив про потерпілого:

"Один потерпілий у Голосіївському районі. Медики надають допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Також Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків в недобудову, повідомили у КМВА. А у Солом'янському - попередньо є загорання в будівлі. Деталі зʼясовуються. 

"Ще один потерпілий в Голосіївському районі. Його госпіталізували", - повідомив о 7:42 Кличко.

Оперативна інформація на 7:45

Згодом Кличко повідомив про пожежу у Шевченківському районі. Також у Голосіївському - пошкоджена тепломагістраль.

О 7:47 - оголошено про відбій повітряної тривоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у Деснянському районі

Автор: 

Київ (19463) Кличко Віталій (3512) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+8
У Буданова є ракети?
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20.12.2024 07:39
+8
вопрос уже давно назрел - почему по Киеву прилетает почти каждый день ? на протяжении уже нескольких месяцев - а по москвабаду даже не пытаются - а зе-лупенский ссцыкло сидит за границей, а москвичи спят спокойно и не замечают войны !
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20.12.2024 08:03
+7
буданов, коли маськва палатиме? чи ти тільки кришувати здатен?
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20.12.2024 07:30
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буданов, коли маськва палатиме? чи ти тільки кришувати здатен?
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20.12.2024 07:30 Відповісти
У Буданова є ракети?
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20.12.2024 07:39 Відповісти
у нього усе сбу яке має робити теракти та діверсії а не відоси
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20.12.2024 07:43 Відповісти
Яке відношення Буданов має до СБУ?
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20.12.2024 07:55 Відповісти
Це называють а поп...ть
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20.12.2024 07:57 Відповісти
воно слова ГУР не знає, але дуже хоче сказати щось гучне
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20.12.2024 08:03 Відповісти
це робота ССО, Ваша незадоволеність не привід писати дурниці - палять все до чого можуть дотягнутися - нагадаю, недавно генерала зажмурили

і ще варто брати до уваги спроможності
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20.12.2024 08:12 Відповісти
теракт в метро буде подарунком для пуйла - ще до вечора закінчиться західна допомога Україні
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20.12.2024 08:16 Відповісти
це не він немає спроможності а Україна
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20.12.2024 08:17 Відповісти
вам хто таке докладає?
я бачу усі начальники у сбу та гур їздять на лексусах, то може хай скинуться ?
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20.12.2024 08:20 Відповісти
"Как говорил один мой знакомый - ДИМА - я слишком много знал!" ... (с) ( вы знаете про все "лексусы" начальников СБУ и ГУР ? )
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20.12.2024 12:50 Відповісти
про усі не знаю, але сходіть на пракінг та подивіться
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21.12.2024 01:56 Відповісти
паркінг
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21.12.2024 01:57 Відповісти
продовжується підготовка до святкової новорічної кави в Ялті, не заважайте
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20.12.2024 10:01 Відповісти
не заважай йому... він до кави в Криму готується

а якщо чесно, то Буданов - такий самий тіктокер, як і переважна більшість поточного керівництва України
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20.12.2024 14:29 Відповісти
Чому на моцкві нічого не палає? На що я сплачую податки?
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20.12.2024 07:36 Відповісти
Воюють не гроші, а люди.
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20.12.2024 07:50 Відповісти
Без грошей, обладнання, організації та забезпечення (а це все, знову - гроші) - люди не воюють, а перетворюються на звичайну голоту, "м'ясо".
Найкраще воює професійна армія, добре організована, забезпечена, навчена, озброєна, і воює, знову, найкраще - за гроші.
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20.12.2024 08:12 Відповісти
Кому сплачував
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20.12.2024 07:58 Відповісти
В український бюджет, єрмачня. Як там папаша в гру гш рф?
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20.12.2024 08:14 Відповісти
Податки йдуть на підвищені зарплати чиновників, судей...., депутатам, половина з яких не ходять на засідання
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20.12.2024 08:24 Відповісти
Хоть паржом
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20.12.2024 08:30 Відповісти
А у нас есть чем дотянуться до мАцквы ?
Одна прорвавшаяся "Паляниця" "погоду" там не испортит ... нажаль.
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20.12.2024 12:53 Відповісти
Відбій ✅
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20.12.2024 07:43 Відповісти
путін-трідарас
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20.12.2024 07:55 Відповісти
путін-dumbass
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20.12.2024 08:01 Відповісти
Відповідно до Зе він dumb fuck
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20.12.2024 09:10 Відповісти
3.14дарас
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20.12.2024 08:02 Відповісти
https://t.me/voynareal/105639 В Києві виродки попали у офісну будівлю! У вогні верхній поверх
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20.12.2024 08:00 Відповісти
вопрос уже давно назрел - почему по Киеву прилетает почти каждый день ? на протяжении уже нескольких месяцев - а по москвабаду даже не пытаются - а зе-лупенский ссцыкло сидит за границей, а москвичи спят спокойно и не замечают войны !
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20.12.2024 08:03 Відповісти
Москалику, ти ,,чурками '' себе спалив . Дімка, Мєдвєдєв , це ти ? А ну хутко в палату , іди робити детоксикацію .
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20.12.2024 08:21 Відповісти
ахахахах ну ти й дурень
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20.12.2024 08:24 Відповісти
А що нам з того, якщо знесемо якийсь під'їзд разом з мешканцями у москвабаді ? Щоб захід записав нас у терористи і відмовився надавати допомогу ? Щоб ***** знесло центр Києва чи будь-якого великого міста отими своїми бояришніками чи ще чимось ? Треба бити по впк та економіці болот. Тоді масквабад сам заверещить.
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20.12.2024 08:18 Відповісти
не надо ничего сносить - нужно просто что-бы у них (у москвичей) каждую ночь работало ППО и все.. война быстро закончится
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20.12.2024 08:20 Відповісти
Війна закінчиться від того, що над масквабадом будуть збивати наші повітряні цілі ? "и все" ? Оце ти геостратєх.
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20.12.2024 08:28 Відповісти
так чего же зе-ссцыкуны не бьют по экономике твоей рашки
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20.12.2024 08:21 Відповісти
Моєї ? Ти мене з собою не переплутав ? Це ж не я свинокацап'ячою пишу.
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20.12.2024 08:24 Відповісти
так кацапские зе-боты на цензоре все - "пишуть українською"
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20.12.2024 08:26 Відповісти
Вони усі свинокацап'ячою пишуть, тому що українську зайва хромосома не дозволяє вивчити.
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20.12.2024 08:29 Відповісти
Якщо зносити під'їзд моцкви щоночі - за 7 днів моцковити знесуть кремль. Все інше - відмазки куколдів.
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20.12.2024 08:21 Відповісти
навіть не знаю, як такі наївні фантазії назвати....
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20.12.2024 13:08 Відповісти
да прямо снесут. как и сносят овечки зеленского, если что то пойдёт не так
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20.12.2024 14:51 Відповісти
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20.12.2024 08:09 Відповісти
чи так складно на срасії дістати пзрк?
чи так складно на зльоті підкараулити той міг?
скілько можна знущатись з людей?
де гур, де сбу?
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20.12.2024 08:11 Відповісти
Уперед, покажи як це робиться.
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20.12.2024 08:20 Відповісти
мені за це не начисляють зп у розмірі під 150штук
а своє я роблю гарно
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20.12.2024 08:21 Відповісти
І навіщо його(Диму Л) з лікарні випустили.)))
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20.12.2024 08:23 Відповісти
бо він здоровий
а той хто не хоче спалити маськву - хворий
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20.12.2024 08:25 Відповісти
,, ХАчу Ларису'')))
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20.12.2024 08:29 Відповісти
Він правий, куколдизм влади очевидний. Це зрадники.
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20.12.2024 08:33 Відповісти
Від цієї влади сам не в захваті , але засобів палити Москву у нас немає , бо навіть сотня безпілотників нічого не вирішить , а ракет не маємо , тож не бачу сенсу розводити чвари .
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20.12.2024 08:51 Відповісти
це робиться чужими руками, за бабло
на срасії бажаючих мільони вбити когось за гроші
у наших очильників бабло є
тож формальна логіка показує що нема бажання
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20.12.2024 08:55 Відповісти
палити Москву можна вже при підступах до неї! а не оці хворі мрійні фантазії деяких!
знищувати ВПК - це тактичне першофергове завдання Буданових і Ко!
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20.12.2024 13:10 Відповісти
Як завжди, у зрадників немає політичної волі
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20.12.2024 08:35 Відповісти
З-єрмачня на службі в хабаду, а ті по моцкві стріляти не дозволяють - там їхнє кубло
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20.12.2024 08:32 Відповісти
Новини про "уламки" вже ненавиджу! Перестаньте брехати!
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20.12.2024 11:01 Відповісти
Чому ? Балістичні ракети доволі великі.

Стартова маса ракети: 3 800 кг; Маса бойової частини: 480 кг (але може бути зменшена для досягнення більшої дальності); Довжина 7,2 м;Діаметр 920 мм;

Дві автівки + 480 кг вибухівки. Зенітні ракети рідко попадають контактно. Найчастіше руйнують вибухом і уламками, або вражаючими елементами.

Тому падають уламки балістичної ракети.
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20.12.2024 19:31 Відповісти
 
 