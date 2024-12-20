Кібератака на держреєстри не вплине на здійснення соцвиплат для українців, – Мінсоцполітики

Атака на реєстри Міністерства юстиції, що відбулася 19 грудня, не вплине на проведення виплат для громадян, частину виплат вже проведено, частину – буде проведено вчасно, відповідно до графіку.

Про це заявили в Міністерстві соціальної політики.

"Виплати допомог у січні також будуть здійснені вчасно. Робота з нарахування триває, не зважаючи на збільшення навантаження на наших спеціалістів", – сказано в повідомленні.

У Мінсоцполітики наголосили, що виплати для внутрішньо переміщених осіб також будуть нараховані й виплачені відповідно до графіка.

"Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, органи соціального захисту працюють у штатному режимі", – долали в Мінсоцполітики.

Кібератака на державні реєстри

Як повідомлялося, напередодні 19 грудня, відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. СБУ також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступні 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справтакож тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Згодом стало відомо, що бізнес стикається з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.