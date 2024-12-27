Україна посіла 58 місце в рейтингу найбільших економік світу. В списку вона знаходиться між Нігерією та Кувейтом

Україна посіла 58 місце в рейтингу найбільших економік світу за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research.

Про це йдеться в щорічному рейтингу компанії World Economic League Table, передає LIGA.net.

"Українська економіка продемонструвала стійкість перед лицем війни. У 2024 році річне зростання ВВП оцінили у 3%, що трохи нижче від показника 5,3% у 2023 році, але все ще є позитивним. Проте ВВП, як і раніше, оцінюється на 23,1% нижче рівня 2019 року, і очікується, що економіка не повернеться до цього рівня протягом наступних п'яти років", – сказано в дослідженні.

Очікується, що річний темп зростання ВВП України становитиме в середньому 4,1% у період з 2025 до 2029 року, а потім трохи сповільниться до середніх 3,7% на рік у період з 2030 до 2039 року.

Також прогнозується, що позиції України у "світовій економічній лізі" залишаться практично без змін: з 58 місця у 2024 році вона підніметься на 57 місце у 2039 році.

Найбільшою економікою світу, згідно з прогнозом, мають залишитися США.

Китай, попри стимулювальні заходи, не зможе обігнати США як найбільшу економіку в найближчі 15 років через внутрішні проблеми.

На третє місце з п'ятого має піднятися Індія, обійшовши і Японію, і Німеччину.

Тувалу прогнозується як найменша економіка світу в 2039 році.

Прогнозується також, що світова економіка подвоїться до $221 трлн протягом наступних 15 років. Основними драйверами зростання будуть азійські країни, зокрема Індонезія (яка може увійти до десятки найбільших у світі) і Бангладеш (підніметься з 37 на 21 місце). Філіппіни та В'єтнам також покращать свої позиції.

Раныше стало выдомо, що Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз зростання ВВП України на рівні 4% цього року та 2,5-3,5% – наступного, водночас спрогнозував суттєве покращення цього показника в 2026-2027 роках.

До того видання The Economist писвло, що українська економіка, попри те, що залишається на 25% меншою, ніж у довоєнному 2021 році, вперше з початку повномасштабного вторгнення перевершує російську за ключовими показниками.

Уряд України прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.