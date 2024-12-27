Нацбанк випустив срібну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу. ФОТО

Національний банк випускає пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу, якого в Україні вважають покровителем звитяжців, які борються за праведне діло. Його образ символізує боротьбу зі злом.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що має номінал 10 гривень й виготовлена зі срібла 999 проби.

На аверсі на тлі патерну з ММ-14 ("Малюнка маскувального зразка 2014 року", або "піксель") зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла; праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів ЗСУ, гвинтокрили та протитанкові їжаки. По колу розмістили напис: …За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла (рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки").

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Тираж нової монети становить до 10 000 штук. Її можна буде придбати в інтернет-магазині НБУ протягом січня. Реалізація банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово після отримання пам’ятних монет в НБУ.

Як повідомлялося, раніше НБУ випустив пам'ятну монету "Цифрова держава" прямокутної форми, присвяену досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.