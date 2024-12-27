Видатки на оборону з початку року сягнули 1,8 трильйона. Це майже 60% від усіх витрат держбюджету

Упродовж січня-листопада 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони станвили 1,8 трлн грн. Зокрема, у листопаді на цей сектор спрямували 206,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що сума видатків на оборонний сектор за одинадцять місяців становила 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), палива та харчів.

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як наголосили у Мінфіні, військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

Як повідомлялося, загальні видатки державного бюджету за січень-листопад 2024 року становили 3,77 трлн грн.

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.