Видатки на оборону з початку року сягнули 1,8 трильйона. Це майже 60% від усіх витрат держбюджету
Упродовж січня-листопада 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони станвили 1,8 трлн грн. Зокрема, у листопаді на цей сектор спрямували 206,4 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що сума видатків на оборонний сектор за одинадцять місяців становила 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), палива та харчів.
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Як наголосили у Мінфіні, військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.
Як повідомлялося, загальні видатки державного бюджету за січень-листопад 2024 року становили 3,77 трлн грн.
Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.
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