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Новини
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Видатки на оборону з початку року сягнули 1,8 трильйона. Це майже 60% від усіх витрат держбюджету

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Упродовж січня-листопада 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони станвили 1,8 трлн грн. Зокрема, у листопаді на цей сектор спрямували 206,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що сума видатків на оборонний сектор за одинадцять місяців становила 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), палива та харчів.
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як наголосили у Мінфіні, військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

Як повідомлялося, загальні видатки державного бюджету за січень-листопад 2024 року становили 3,77 трлн грн. 

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

Автор: 

бюджет (1809) держбюджет (1572) Мінфін (2932) оборона (500) зброя (871)


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Зрозуміло, що на оборону потрібно стільки грошей, але важливо, щоб ці кошти йшли на потрібні речі, а не пропадали через неефективність чи корупцію.
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27.12.2024 15:52 Відповісти
А мусора, яким чином до видатків МО ????
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28.12.2024 03:51 Відповісти

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