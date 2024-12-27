Кабмін виділив на розвиток індустріальних парків 1,1 мільярда з держбюджету. Хто отримав найбільше?

У 2024 році уряд ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Ці кошти спрямують на співфінансування проєктів розвитку промислової інфраструктури для їх роботи, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, державну підтримку виділили таким індустріальним паркам:

"Буча Техно Гарден" (Київська область) – будівництво заїздів-виїздів з автомобільної дороги загального користування державного значення М-07, будівництво доріг на території індустріального парку, будівництво мepeж та споруд зовнішнього газопостачання та електропостачання – 150 млн грн; "Innovation Forpost" (Дніпропетровська область) – будівництво ПС 150/10 кВ – 150 млн грн; "БФ Термінал" (Закарпатська область) – будівництво залізничної під'їзної колії, будівництво ЛЕП 110 кВ, будівництво ПС 110/10 кВ, реконструкція ВРУ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ –137,98 млн; "Вінницький індустріальний парк" (Вінницька область) – будівництво внутрішніх проїздів – 115,9 млн грн; "Сигнівка" (Львівська область) – будівництво зовнішніх мереж водопостачання і каналізації, будівництво мереж електропостачання, реконструкція насосної каналізаційної станції "Холодновідка" – 114,93 млн грн; "Коростень" (Житомирська область) – будівництво під’їзної дороги до індустріального парку – 83,57 млн грн; "Біла Церква" (Київська область) – будівництво внутрішньомайданчикових мереж водопостачання і водовідведення, будівництво електричних мереж, капітальний ремонт дорожнього покриття та інших елементів благоустрою – 77,53 млн грн; "Ковель Порто" (Волинська область) – примикання та реконструкція залізничної під’їзної колії – 69,82 млн грн; "Біла Церква 2" (Київська область) – будівництво мереж водопостачання та водовідведення, будівництво електричних мереж – 65,68 млн грн; "ВінІндастрі" (Вінницька область) – будівництво та капітальний ремонт доріг – 52,91 млн грн; "Хмельницький" (Хмельницька область) – будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, будівництво зовнішніх мереж електропостачання, будівництво РП 10 кB, реконструкція під'їзної дороги – 51,43 млн грн; "Місто Скла" (Київська область) – будівництво електричних мереж 10 кВ – 26,3 млн грн; "Захід Ресурс" (Львівська область) – будівництво побутової каналізації – 15,09 млн грн; "Френдлі Вінд Технолоджі" (Закарпатська область) – приєднання до електричних мереж – 14,54 млн грн; "КИТ" (Київська область) – приєднання до електричних мереж – 2,28 млн грн.

Станом на сьогодні 13 з 15 заявників вже отримали кошти в розмірі 925,05 млн грн, а ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року, уточнили у Мінекономіки.

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Як повідомлялося, державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.

Для учасників індустріальних парків також передбачені низка податкових пільг, серед яких:

звільнення від імпортного мита і імпортного ПДВ на виробниче обладнання;

звільнення від сплати податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування;

право органів місцевого самоврядування знижувати до нуля ставки податку на нерухоме майно та плати за землю.

На сьогодні в Україні зареєстровано 99 індустріальних парків у майже всіх регіонах.