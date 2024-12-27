За п’ять днів до кінця року в Україні не затверджено 77 місцевих бюджетів. Найбільше – у Запорізькій та Київській областях

Станом на 26 грудня наявна інформація щодо затвердження 1520 місцевих бюджетів, що становить 95% від їх загальної кількості (1597).

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу, всі місцеві бюджети мали затвердити до 25 грудня (включно) року, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, затверджено:

24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;

114 районних бюджети (не затверджено – 5);

1369 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 69);

12 бюджетів районів у містах (не затверджено – 3)

У Мінфіні зауважили, що у повному обсязі затверджено місцеві бюджети Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей. Водночас найбільше бюджетів не затверджено вчасно у Запорізькій (23,3%), Київській (11,7%) та Сумській (10,5%) областях.

Відтак міністерство закликає органи місцевого самоврядування пришвидшити процес затвердження місцевих бюджетів, щоб забезпечити повноцінне функціонування закладів бюджетної сфери та безперервність надання ними послуг споживачам.

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Як повідомлялося, доходи загального фонду місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у січні-вересні 2024 року становили 323,8 млрд грн, що на 4,4% або на 15 мільярдів гривень менше, ніж за аналогічний період минулого року. На зменшення надходжень вплинуло рішення забрати у місцевих бюджетів так званий "військовий ПДФО", але інші надходження місцевих бюджетів зросли.

Нагадаємо, у 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн, що на 43,8 млрд грн більше, ніж у 2022 році.