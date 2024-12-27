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Кабмін призначив нового керівника Держагентства меліорації та рибного господарства

Кабмін призначив нового керівника Держрибагентства

Кабінет Міністрів призначив Владислава Невеселого головою Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 27 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він не уточнив біографії нового керівника Держрибагентства. Ймовірно, йдеться про депутата Миколаївської обласної ради від "Слуги народу", колишнього начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Владислава Валерійовича Невеселого. З 2024 року він очолює Управління регіонального розвитку та роботи з ОМС Держенергоефективності.

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Із серпня 2022 року обов'язки голови Держрибагентства виконував Ігор Клименок.

Автор: 

Кабмін (7749) призначення (1143) Держрибагентство (70)


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А зачем нужны эти дармоеды при которых распахали сотни тысяч прибрежных лугов?
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27.12.2024 17:33 Відповісти
авторе, ретельніше перевіряйте інформацію. у 2024 році це пристосуванське ніщо очолювало регіональне відділення фонду держмайна в Одесі. І за весь термін ми його бачили разів п"ять
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28.12.2024 07:35 Відповісти

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