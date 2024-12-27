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Новини
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Україна отримала $485 мільйонів від США та Світового банку за проєктом PEACE in Ukraine. Куди спрямують кошти?

Україна отримала $485 мільйонів від США та Світового банку за проєктом PEACE in Ukraine

До державного бюджету України надійшов транш у $485 млн за проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема:

  • $465 млн – це пряма бюджетна підтримка від США на поточний рік;
  • $20 млн – від Світового банку через Цільовий фонд багатьох донорів зі співфінансування проекту PEACE in Ukraine.

Фінансування в межах PEACE in Ukraine спрямовується на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. Залучені кошти допоможуть забезпечити виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам з інвалідністю.

У Мінфіні нагадали, що з 2022 по 2024 рік пряма бюджетна підтримка України з боку США перевищила $30 млрд.

Надане через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у координації з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США, фінансування допомогло українському уряду забезпечити заробітну плату працівників державних установ, які надають основні державні послуги населенню України, підтримати безперервність функціонування держави та фінансову стабільність України в умовах повномасштабної війни.

Як повідомлялося, 24 грудня Україна отримала від США перший $1 млрд у рамках пакету фінансової допомоги, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.

До того Україна отримала кредит на $1 млрд у межах програми DPL Світового банку під гарантії урядів Японії та Великої Британії.

Нагадаємо, 18 грудня Виконавча рада Світового банку схвалила виділення Україні $2,05 млрд. Частину коштів уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.

Автор: 

Світовий банк (577) допомога (1535) США (4882) фінансування (2028)


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Топ коментарі
+6
Це піпєц якийсь! Гроші вже в кишені владі не влазять! Ролс-Ройси скуповують,а ви їм пхнете і пхнете! Майте совість!
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27.12.2024 17:11
+4
Відомо куди - пенсії прокурорам - інвалідам та таким же суддям. СукиУрода і себе не облілять.
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27.12.2024 17:10
+3
Може слуга народу хоч чимось себе порадувати, а шановне панство може і на дрони останні гроші скинути,. Може вже пора слуг наказати.
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27.12.2024 17:24
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Відомо куди - пенсії прокурорам - інвалідам та таким же суддям. СукиУрода і себе не облілять.
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27.12.2024 17:10 Відповісти
Інвалідам держслужби, на місяць вистачить
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27.12.2024 17:11 Відповісти
Це піпєц якийсь! Гроші вже в кишені владі не влазять! Ролс-Ройси скуповують,а ви їм пхнете і пхнете! Майте совість!
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27.12.2024 17:11 Відповісти
Бидон старається старий. Молодший байден приїде затребує.
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27.12.2024 17:41 Відповісти
куди куди - інвалідам прокурорам
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27.12.2024 17:14 Відповісти
на Ролс-Ройси
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27.12.2024 17:15 Відповісти
Офшори таку суму зможуть за раз проковтнути? Я уже хвилююся....
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27.12.2024 17:14 Відповісти

Куди спрямують кошти?
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27.12.2024 17:15 Відповісти
Хочете допомогти - давайте хоч іноді гроші людям в руки !
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27.12.2024 17:19 Відповісти
потримати і повернути
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27.12.2024 17:20 Відповісти
А влада,чиновники,депутати що не люди?
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27.12.2024 17:20 Відповісти
На кишенькові витрати - он нардеп Вацак себе Ролс - Ролсом порадував - а з людеи гривні на дрони збирають
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27.12.2024 17:20 Відповісти
Може слуга народу хоч чимось себе порадувати, а шановне панство може і на дрони останні гроші скинути,. Може вже пора слуг наказати.
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27.12.2024 17:24 Відповісти
Давай ще по тище роздай!
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27.12.2024 17:21 Відповісти
Проте ролс ройси по півмільярда купують депутати
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27.12.2024 17:26 Відповісти
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27.12.2024 17:31 Відповісти
Міру-мір, пісу-піс!
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27.12.2024 17:34 Відповісти
куди спрямують кошти?
їх вже - нема!!!
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27.12.2024 17:34 Відповісти
Активи агресора заморожені,а з них позика. Позику завжди віддають,з відсотками. Тіло кредиту-з бюджету України,а відсотки концертами янелоха і компанії+весь уряд Шмигаля на підтанцьовці?
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27.12.2024 17:36 Відповісти
А нельзя помощь только оружием? В бюджет тупо 0. Это же кормушка для зеленых уродов.
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27.12.2024 18:18 Відповісти

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