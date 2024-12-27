Україна отримала $485 мільйонів від США та Світового банку за проєктом PEACE in Ukraine. Куди спрямують кошти?

До державного бюджету України надійшов транш у $485 млн за проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема:

$465 млн – це пряма бюджетна підтримка від США на поточний рік;

$20 млн – від Світового банку через Цільовий фонд багатьох донорів зі співфінансування проекту PEACE in Ukraine.

Фінансування в межах PEACE in Ukraine спрямовується на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. Залучені кошти допоможуть забезпечити виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам з інвалідністю.

У Мінфіні нагадали, що з 2022 по 2024 рік пряма бюджетна підтримка України з боку США перевищила $30 млрд.

Надане через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у координації з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США, фінансування допомогло українському уряду забезпечити заробітну плату працівників державних установ, які надають основні державні послуги населенню України, підтримати безперервність функціонування держави та фінансову стабільність України в умовах повномасштабної війни.

Як повідомлялося, 24 грудня Україна отримала від США перший $1 млрд у рамках пакету фінансової допомоги, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.

До того Україна отримала кредит на $1 млрд у межах програми DPL Світового банку під гарантії урядів Японії та Великої Британії.

Нагадаємо, 18 грудня Виконавча рада Світового банку схвалила виділення Україні $2,05 млрд. Частину коштів уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.