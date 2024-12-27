ЄІБ виділив Україні 55 мільйонів євро на відновлення 150 об’єктів соціальної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав Україні 55 млн для реалізації 151 підпроєкту з відновлення шкіл, дитячих садочків, лікарень, соціального житла, а також систем опалення та водопроводу в кількох регіонах.

Про це оголосила відповідальна за операції банку в Україні віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на пресреліз банку.

"Разом із нашими партнерами з Європейського союзу ЄІБ залишається непохитним у своїй підтримці відновлення України. Цей транш у розмірі 55 млн євро для "Програми з відновлення України" допоможе громадянам відновити критичну інфраструктуру: оновити школи, лікарні, системи опалення, житло, об'єкти водопостачання та водовідведення, а також інші важливі послуги для громадян", – заявила віцепрезидентка банку.

У ЄІБ уточнили, що це фінансування є частиною рамкового кредиту ЄІБ під гарантії Євросоюзу, підтриманого грантом технічної допомоги ЄС і спрямованого на відновлення життєво важливої соціально інфраструктури.

Кошти спрямують на програми відновлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Загалом за "Програмою з відновлення України" 2024 року було завершено проєкти з будівництва станції очищення води в Бучі, двох шкіл на Вінничині, дитячого інфекційного відділення лікарні на Житомирщині, а також каналізаційного колектора у Жмеринці Вінницької області, завершеного 25 грудня.

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Як повідомлялося, сьогодні до державного бюджету України також надійшов транш у $485 млн за проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Зокрема, $465 млн – це пряма бюджетна підтримка від США на поточний рік, решта $20 млн – кошти Світового банку через Цільовий фонд багатьох донорів зі співфінансування проекту PEACE in Ukraine.