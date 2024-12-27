Міноборони розробило рекомендації для закупівель у військових частинах

Департамент політики закупівель Міністерства оборони України розробив методичні рекомендації щодо здійснення децентралізованих закупівель у військових частинах.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Там зазначили, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров схвалив запровадження штатної посади уповноваженого із закупівель у військових частинах.

Ключовими аспектами рекомендацій є:

чіткий алгоритм планування, проведення та супровід закупівель згідно із законодавством;

методи розрахунку вартості для точного бюджетування;

єдині підходи до перевірки контрагентів на ризики та відповідність критеріям доброчесності;

прозорість документації через електронну систему закупівель.

"Нові рекомендації створені з метою оптимізації та уніфікації процедур закупівель, що є критично важливим в умовах повномасштабного вторгнення. Документ визначає послідовність основних етапів закупівельного процесу: від планування потреб до укладення контрактів, забезпечення прозорості розрахунків і виконання угод", – зауважив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У Міноборони також нагадали, що децентралізація закупівель є одним із пріоритетів у Стратегічному огляді оборонних закупівель Україна-НАТО.

Раніше повідомлялося, що закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – збирається в 2025 році під час проведення закупівель, окрім цінових критеріїв, ввести низку кваліфікаційних вимог для учасників, зокрема локалізацію виробництва і контроль виробничого процесу.