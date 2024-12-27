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Новини
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Міноборони розробило рекомендації для закупівель у військових частинах

Міноборони розробило рекомендації для здійснення децентралізованих закупівель

Департамент політики закупівель Міністерства оборони України розробив методичні рекомендації щодо здійснення децентралізованих закупівель у військових частинах.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Там зазначили, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров схвалив запровадження штатної посади уповноваженого із закупівель у військових частинах.

Ключовими аспектами рекомендацій є:

  • чіткий алгоритм планування, проведення та супровід закупівель згідно із законодавством;
  • методи розрахунку вартості для точного бюджетування;
  • єдині підходи до перевірки контрагентів на ризики та відповідність критеріям доброчесності;
  • прозорість документації через електронну систему закупівель.

"Нові рекомендації створені з метою оптимізації та уніфікації процедур закупівель, що є критично важливим в умовах повномасштабного вторгнення. Документ визначає послідовність основних етапів закупівельного процесу: від планування потреб до укладення контрактів, забезпечення прозорості розрахунків і виконання угод", – зауважив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У Міноборони також нагадали, що децентралізація закупівель є одним із пріоритетів у Стратегічному огляді оборонних закупівель Україна-НАТО.

Раніше повідомлялося, що закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – збирається в 2025 році під час проведення закупівель, окрім цінових критеріїв, ввести низку кваліфікаційних вимог для учасників, зокрема локалізацію виробництва і контроль виробничого процесу.

Автор: 

Міноборони (961) закупівлі (2611) ЗСУ (367)


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Юсупова і інші волонтери можуть уже не просити пожертв? Дякуємо....
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27.12.2024 19:38 Відповісти
Навіщо ці рекомендації, чому не повернули ПДФО бригадам як обіцяв Зеленський? Чому віддали 26 млрд. грн прикордонникам? В нас в бригаді некомплект штатних засобів РЕБ, БПЛА, генераторів, автомобілів, вантажівок та всього іншого! Умєрова у відставку!
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27.12.2024 19:51 Відповісти
Яйца есть? Есть
Мины есть? Есть
Что ты там ещё не контролировало?
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27.12.2024 19:51 Відповісти
Це вже з місяць назад повідомляли ! Це що нова тактика ? Про рекомендації пів року повідомляти як вперше ! Цікаво, який штат для виконання цих рекомендацій МО вже розробило чи тільки планує утрясти кадри? І ГОЛОВНЕ, передоплата будь-кому чи тільки тим, хто обіцяє 50% відкат ? Але прозоро, щоб чин-чинарьом. І щоб ніхто не здогадався !
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27.12.2024 20:02 Відповісти
рекомендації від МО .що де в кого і по якій ціні купляти це вже корупційна складова.
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27.12.2024 20:21 Відповісти

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