Українські фермери зможуть отримати по $1000 від ФАО на купівлю насіння. Які умови?

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організація ООН (ФАО) розпочинає проєкти з підтримки малих фермерів у найбільш постраждалих від війни регіонах України.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Так, фермери зможуть отримати ваучери на суму $1000 для придбання високоякісного обробленого насіння, необхідного для майбутньої весняної та осінньої посівних кампаній.

Програма націлена на 550 малих та середніх фермерів, які обробляють земельні ділянки площею від 10 до 300 гектарів у Чернігівській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях.

Пріоритет надаватиметься фермерським господарствам, якими керують жінки, та тим, що працюють поблизу лінії фронту, де умови ведення сільського господарства залишаються найскладнішими.

Фермери, зацікавлені в участі, можуть подати заявку на отримання допомоги через Державний аграрний реєстр до 26 січня 2025 року.

Після опрацювання заявок відібрані учасники отримають підтвердження через ДАР, а також детальну інформацію про те, як отримати та використовувати ваучери.

У Мінагрополітики зазначили, що подання заявки не гарантує отримання допомоги, оскільки право на її отримання визначатиметься на основі конкретних критеріїв програми.

Як повідомлялося, український агросектор у 2024 році встановив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

До того стало відомо, що близько 60% експортної виручки України забезпечують аграрії та агропереробники, а українське продовольство є підтримкою ддля 400 млн людей у світі.