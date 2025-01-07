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Новини
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У 2024 році українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів. Але відкрили більше. ІНФОГРАФІКА

У 2024 році українці закрили майже 210 тисяч ФОПів

У 2024 році українці закрили майже 210 тисяч фізичних осіб підприємців (ФОП) – це рекордний показник за останні п’ять років.

Порівняно із 2023 роком, кількість закритих ФОПів торік зросла на 32%, свідчать підрахунки аналітичної платформи YouControl.Market.

Разом із цим, у 2024 році відкрили більше ФОПів, ніж закрили. Хоча, кількість нових бізнесів і зменшилася на 5%, порівняно з 2023 роком. Жінки зареєстрували понад 61% нових бізнесів, однак чоловіки закривали ФОПи частіше (51%).

Реєстрація ФОП у 2024 році

Найбільше у 2024 році закрилося ФОПів у сфері роздрібної торгівлі (понад 65 тис.) та ІТ (майже 39 тис.). При цьому кількість закритих ІТ-фопів зросла на 29%, порівняно із попереднім роком, і була вдвічі більшою, ніж у 2021 році.

Реєстрація ФОП у 2024 році

Найвищий приріст закриттів відносно 2023 року зафіксований у Полтавській (+57%), Кіровоградській (+55%) та Вінницькій (+45%) областях.

Реєстрація ФОП у 2024 році

Найчастіше ФОПи торік закривали у жовтні – понад 23,7 тис., у грудні цей показник склав понад 22 тис. Найбільше підприємців припинили діяльність 30 вересня (2,9 тис. закриттів за день), напередодні очікуваного підвищення податків (запровадження військового збору) для ФОП.

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк зазначає, що на динаміку закриття бізнесу фізичними особами могли вплинути і інші фактори.

"По-перше, продовжився тренд на реалізацію відкладеного під час першого року повномасштабної війни попиту щодо закриття, та реєстрації ФОП. Міграційні та мобілізаційні процеси лише посилили цей тренд на закриття бізнесу. По-друге, на зростання кількості закриттів впливала економічна політика та комунікації регуляторів у сфері змін до податкового законодавства, а найголовніше, що з 1 січня 2025 року для ФОП сплата ЄСВ тепер обов’язкова", – пояснює Корнилюк.

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Як повідомлялося, із 1 січня 2025 року в Україні запроваджується військовий збір для ФОПів.

Для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка військового збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Автор: 

податки (2438) реєстрація (280) ФОП (126)


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Топ коментарі
+7
бізнес засинає - просинаються прокладки під мутки
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07.01.2025 13:35
+5
Щось про податкову няню теж не чутно, мабуть теж закрилась.
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07.01.2025 13:42
+4
Гетьманцев допоможе закрити все
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07.01.2025 13:48
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цікаво було б подивитись... адже на трьох фізично і документально людей згідно закону ніяк не можна оформити більше трьох фопів...
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07.01.2025 13:23 Відповісти
Десь, навіть в розділі блогів. Не можу поки що надибати. Гляну скріни. Але історія трошки з бородою. Верхівку затру поки без джерела. Обіцяю пошукати.
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07.01.2025 13:39 Відповісти
Щось дуже схоже на це
https://opendatabot.ua/analytics/mass-beneficiaries-2024
Але там наче більші значення були.
Сорян. Ще шукаю в пам'яті....
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07.01.2025 13:54 Відповісти
але то трошки інше. вони відкривають на себе короткоживучі ТОВки (аби вкрасти), а ось ФО-П - то інше, не вийде. Хоча теж добре використовується у мінімізації сплати податків (торгівля - яскравий тому приклад)... проте нині закриваються, тому що тягар стає непосильним, неможливо заробити навіть на сплату податків багатьом.
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07.01.2025 14:05 Відповісти
бізнес засинає - просинаються прокладки під мутки
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07.01.2025 13:35 Відповісти
Щось про податкову няню теж не чутно, мабуть теж закрилась.
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07.01.2025 13:42 Відповісти
прийшов податковий Бабай
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07.01.2025 15:48 Відповісти
Гетьманцев допоможе закрити все
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07.01.2025 13:48 Відповісти
вдаримо валом по плану!
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07.01.2025 14:33 Відповісти
Комусь війна, а уомусь мати рідна.
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07.01.2025 18:57 Відповісти
Принципово закрив після майже 20 років , не хочу це zeлайно годувати
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07.01.2025 21:22 Відповісти
Проблема в тому, що закриваються люди з досвідом, зникають робочі місця, а разом і платежі до бюджету.
Ну, як закриваються... Швидше, переходять в тінь, хто може, що очікувано.
А от, чи запрацюють новостворені, ще далеко не факт.
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08.01.2025 12:11 Відповісти

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